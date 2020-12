Simone chora com revelação de Ivana e fica em pânico · .

Simone (Juliana Paiva) se emocionará ao receber um choque de realidade de Ivana (Carol Duarte) em A Força do Querer. A filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) contará à prima que descobriu ser um homem trans na novela das nove. A sobrinha de Eugênio (Dan Stulbach) chorará de medo por não entender a identidade de gênero da sua melhor amiga.

“Prima, eu tô te vendo, o que é isso? A gente se conhece desde pequena, eu já te vi pelada várias vezes. Ivana, você é uma mulher!”, discordará a filha de Eurico (Humberto Martins) nas cenas previstas para irem ao ar a partir do ar do próximo dia 21.

Para acalmá-la, Ivana explicará suas descobertas sobre transexualidade. “É uma pessoa que nasce com um corpo de um homem ou uma mulher, mas ela não se identifica. Ela não reconhece o próprio corpo, assim como eu. Mas eu nunca soube nominar isso”, dirá a irmã de Ruy (Fiuk) de maneira didática.

A essa altura da trama, Ivana terá conhecido T (Tarso Brant) e visto que tem os mesmos anseios que o homem trans sentia antes da transição. “Ele tinha um vazio, essa coisa de olhar no espelho e não se reconhecer. De rejeitar o próprio corpo”, reforçará a então ex-namorada de Cláudio (Gabriel Stauffer).

Luz no fim do túnel

A filha da patroa de Zu (Cláudia Melo) também revelará à herdeira de Silvana (Lilia Cabral) que, assim como ela, T também era chamado de desleixado por preferir roupas masculinas. “E essa questão que você tem com o próprio seio? Ele amarra?”, perguntará Simone, parecendo interessada.

“Ele não tem. Ele tirou o seio”, responderá Ivana. A revelação deixará Simone atordoada. A personagem de Juliana Paiva começará a chorar por não entender o que acontece com a prima. A cunhada de Ritinha (Isis Valverde) tentará acalmá-la. “É como se as coisas tivessem se encaixado”, confessará.

Ainda em choque, a amiga de Anita (Lua Blanco) dirá que precisa de tempo para absorver a descoberta da prima. Em resposta, Ivana reconhecerá que entende esse espaço, mas pedirá que ela não comente com ninguém.

