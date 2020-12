Simone comete indelicadeza com amigo trans de Ivana · .

Simone (Juliana Paiva) fará Ivana (Carol Duarte) passar vergonha em A Força do Querer. A filha de Silvana (Lilia Cabral) conhecerá o homem trans T (Tarso Brant) e não acreditará que o rapaz já foi uma mulher. Curiosa, a personagem da novela das nove tocará no peitoral do moreno e procurará por algum indício de seios. A irmã de Ruy (Fiuk) ficará constrangida.

O encontro entre a prima e o novo amigo de Ivana acontecerá a partir de 25 de dezembro na trama de Gloria Perez. A essa altura da trama, a cunhada de Ritinha (Isis Valverde) terá contado que é um homem trans à filha de Eurico (Humberto Martins) e fará questão que a amiga conheça T.

“Então, você era uma mulher?”, perguntará Simone, impressionada ao ver a fisionomia do personagem de Tarso Brant. “Sim, igualzinha você!”, responderá o rapaz, achando graça da situação. Para ter certeza, a patroa de Dita (Karla Karenina) passará dos limites e colocará a mão no peitoral dele.

Tarso Brant em A Força do Querer

“Simone, eu te falei”, alertará a filha de Eugênio (Dan Stulbach), completamente envergonhada com a atitude da prima. Simone continuará na sessão constrangimento e perguntará se o rapaz não é hermafrodita.

Aos risos, ele explicará que nasceu como uma mulher, porém, por conta de um tratamento feito com hormônios, o moreno conquistou o almejado corpo masculinizado. “Então, quer dizer que se você for mesmo transgênero, você vai ficar igual a ele?”, perguntará Simone a Ivana.

“Se ela fizer a transição, vai. Mas, se ela não fizer, ela vai continuar sendo uma transgênero no corpo em que ela nasceu”, explicará o personagem de Tarso Brant de maneira didática para a jovem leiga. Curiosa, a sobrinha de Joyce irá querer saber mais detalhes sobre identidade de gênero.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

