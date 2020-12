Sine João Pessoa abre 173 vagas de emprego nesta segunda-feira (28)

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine) está com oportunidades abertas para diversas funções e setores da economia. A partir de hoje (28) até a próxima quarta-feira (30), a equipe selecionará profissionais para preencher as 173 vagas de empregos disponíveis atualmente na região.

As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, para atuação como agente de coleta de lixo, cabeleireira, camareira, cozinheiro, eletricista, técnico em eletrônica, entre outros.

Entre as opções, a função com maior número de oportunidades é a de operador de telemarketing, que conta com 40 vagas. Para concorrer a estas vagas especificamente, no entanto, é necessário ter ensino médio completo, habilidade e familiaridade com digitação, além de residir em João Pessoa. As vagas são para trabalho remoto e não é necessário ter experiência prévia.

A função de vendedor de consórcio também é um dos destaques, já que são 20 vagas disponíveis no mercado. Neste caso, o trabalho é interno e o profissional precisa ter ensino médio completo.

A lista completa de vagas e pré-requisitos para cada uma delas pode ser consultada aqui.

Para se candidatar e concorrer às vagas, o trabalhador deve comparecer ao Sine de João Pessoa, que está localizado na Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro. O órgão funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Esta semana, devido ao feriado de Ano Novo, o Sine deve funcionar apenas até o dia 30, retornando às suas atividades na semana seguinte, a partir do dia 4 de janeiro. Neste período, as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

É importante lembrar que os interessados devem portar os documentos de identificação, como RG, CPF e Carteira de Trabalho, no atendimento presencial. Além disso, é possível também fazer a consulta de vagas e informações gerais no aplicativo Sine Fácil, disponível tanto para Android, quanto para celulares iOS.