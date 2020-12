Sine MT abre vagas de emprego: 1,8 mil oportunidades abertas

O Sine MT abre vagas de emprego disponíveis para diversos profissionais. O Sistema Nacional de Empregos de Mato Grosso, disponibiliza para os próximos dias cerca de 1,8 mil oportunidades de empregos no Estado.

Sine MT abre vagas de emprego

O Sine de Mato Grosso divulgou a disponibilidade de 1870 vagas de empregos distribuídas em 28 municípios do Estado. A grande maioria são para as cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

Sinop

São cerca de 256 oportunidades de emprego para este município. Entre as funções disponíveis estão:

Auxiliar de Produção;

Atendente de Lanchonete;

Cozinheiro;

Operador de Caixa;

Motorista de Ônibus;

Estoquista;

Frentista.

Lucas do Rio Verde

São cerca de 268 oportunidades de emprego para este município. Entre as funções disponíveis estão:

Operador em Processo de Produção;

Vendedor;

Repositor;

Assistente em Operação Audiovisual;

Manicure;

Auxiliar de Padeiro;

Gerente de vendas.

Nova Mutum

São cerca de 215 oportunidades de emprego para este município. Entre as funções disponíveis estão:

Várzea Grande e Cuiabá

São cerca de 205 vagas de emprego para estes municípios. Entre as funções disponíveis estão:

Auxiliar em Armazenamento;

Técnico em Enfermagem;

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança;

Motorista Carreteiro;

Entre outras.

Desse total, 11 oportunidades são destinadas aos PcDs – Pessoas com Deficiência, para as funções de:

Servente de Limpeza;

Cozinheiro em Restaurante;

Gerente Administrativo;

Técnico de Suporte em TI;

Ajudante de Obra;

Garçom;

Soldador;

Auxiliar Administrativo.

Para acessar a listagem completa de vagas disponíveis em cada município, acesse aqui.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados em uma das vagas disponíveis devem ir até uma agência Sine de seu município no estado de Mato Grosso com a documentação pessoal, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

