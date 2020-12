Sites de apostas esportivas investem no mercado brasileiro

Por muitos anos, os brasileiros acessaram sites de apostas estrangeiros onde o inglês era o único idioma disponível e as apostas eram feitas apenas em dólares ou euros. Além disso, os depósitos e saques podiam ser feitos apenas com um cartão de crédito internacional. Felizmente, para os apostadores brasileiros, essa realidade mudou drasticamente nos últimos anos.

Hoje em dia, é raro ver uma casa de apostas online que não disponibiliza uma versão em português do seu site. Os métodos de pagamento aceitos são os mais populares no país, como cartão de crédito, transferência bancária ou boleto. As apostas podem ser feitas em real, nas mais diferentes competições nacionais. No caso do futebol, por exemplo, é possível apostar nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, competições sub-20, competições femininas, jogos da Seleção Brasileira e muito mais.

Estas empresas de apostas veem o Brasil como um dos mercados com maior potencial no mundo, devido à sua grande população e a sua paixão por esportes, em especial o futebol. Adaptar-se a esse público é um bom negócio. Hoje em dia, é possível criar uma conta em uma casa de apostas online, fazer depósitos usando os métodos de pagamento mais utilizados no país, apostar nos mais diferentes acontecimentos de um evento esportivo e, em caso de vitória, retirar o seu lucro com total facilidade e segurança.

Para chamar ainda mais a atenção dos brasileiros, estes sites de apostas costumam oferecer bônus de boas-vindas para novos usuários. Se antes esses bônus eram apenas em dólar, agora as maiores casas de apostas oferecem bônus em reais, que multiplicam seu primeiro depósito. Todo esse interesse por parte dos apostadores (torcedores) chegou aos olhos dos clubes de futebol, que já estão ganhando financeiramente com esse mercado. Para se ter uma ideia, mais da metade dos times que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano foram patrocinados por uma casa de apostas.

Atualmente, o Brasil ainda não tem uma legislação própria para regulamentar essa atividade. Por isso, muitas empresas internacionais começaram a desembarcar no país fazendo a roda girar, já que há muito interesse em criar uma comunidade em torno desse cenário. Sites que oferecem dicas e informações para pessoas que querem dar seus primeiros passos no mundo das apostas esportivas começaram a pipocar na internet. Eles ajudam tanto apostadores iniciantes que querem dar seus primeiros passos no mundo das apostas, quanto apostadores experientes, procuram fazer uma carreira neste mercado. É o caso do Apostas Brasil, o líder de mercado nesse assunto.

A rápida popularização das apostas esportivas no Brasil vem fazendo com que o Governo Federal agilize a criação de uma legislação específica para o setor, para que ele passe a tributar as casas de apostas e gere receita para o país.