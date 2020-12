Stéfani Bays ainda não engoliu o apelido de “planta” que recebeu após entrar em A Fazenda 12. A influenciadora digital rebateu o título e explicou que apenas quis manter uma postura mais calma dentro do reality da Record. “Só não quebrei garrafa”, escreveu ela, em sua conta no Twitter.

A ex-peoa usou a rede social para justificar o comportamento mais brando que assumiu no programa. Quem acompanhou a famosa no reality De Férias com o Ex Brasil, sabe que ela era responsável por promover muitos barracos na atração.

“Nunca vi planta dar audiência, ser finalista entre 20, estar sempre nos assuntos do Twitter (assuntos mundiais), ter hit, entre outros. Não fui planta. Só não quebrei garrafas e não enfiei dedo na cara de ninguém”, explicou.

O posicionamento da ex-peoa veio após ela saber de alguns comentários a seu respeito. Além do público, Stéfani parece ter se decepcionado com declarações de outros ex-participantes.

Antes do desabafo de Stéfani, Lucas Selfie e Raissa Barbosa tinham alfinetado o comportamento da influenciadora no jogo. Em live com Marcos Mion, o casal reforçou o título de planta que foi dado à ex-MTV. Não é à toa que ela deixou de seguir Raissa no Instagram.

Ainda no Twitter, a terceira colocada do reality respondeu um perfil fake, que usava o nome de Raissa, para explicar o motivo de ter deixado de seguir a amiga na rede social. “Enquanto eu sempre te defendi e dei tudo por você dentro daquele confinamento, você fica alimentando hates [ódio] aqui fora com meu nome, sabendo da fase que estou passando”, escreveu.

Não se sabe ao certo se a famosa chegou a ver os comentários feitos pelo casal, no entanto, ela parece estar chateada com a aliança formada com Raissa. Apesar de ser chamada de planta, Stéfani conseguiu chegar até a final da atração. Ela disputou o prêmio de R$ 1,5 milhão ao lado de Biel e Jojo Todynho, que saiu vencedora após três meses de confinamento.

Confira as publicações da ex-Fazenda: