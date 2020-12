‘Só quero pegar o avião e ver minha família’

O treinador Miguel Ángel Ramírez se despediu do Independiente Del Valle em cerimônia realizada pelo clube nesta sexta-feira (18), no Equador.

Após subir da categoria de base do Del Valle para o time principal, o espanhol levou o time ao título da Conmebol Sul-Americana em 2019, histórico para a instituição.

Porém, após a eliminação ainda nas oitavas de final da Conmebol Libertadores para o Nacional, do Uruguai, o treinador deixou claro que apenas terminaria o ano à frente do Del Valle antes do adeus.

Sondado pelo Palmeiras antes do time paulista contratar Abel Ferreira, o espanhol manteve a posição apenas de deixar o clube no Equador após 2020.

O ESPN.com.br informa desde o início da semana a negociação do treinador com o Internacional. Segundo apuração da reportagem, a ideia da nova direção colorada é contar com Ramírez a partir dos primeiros dias de 2021 para ocupar a vaga de Abel Braga.

Perguntado sobre o futuro na cerimônia de despedida, o espanhol despistou e deixou claro apenas a saudade que sente dos familiares, que estão na Europa.

“De momento, o que tenho claro é que na segunda-feira de noite pego um avião e estarei com a minha família. Não decidi nada para 2021, tive tido reuniões, mas ainda nada decidido por que temos um monte de fatores para analisar. Como disse na última entrevista coletiva, não é apenas dinheiro que me move”.