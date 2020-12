‘Só serve para arrumar confusão’

O presidente do Santos, Orlando Rollo, se revoltou com a arbitragem do paraguaio Juan Benítez no empate por 1 a 1 com o Grêmio, nesta quarta-feira, pelas quartas da Conmebol Libertadores.

Após a partida, o dirigente fez pronunciamento à SantosTV, canal da equipe alvinegra no YouTube, e destruiu a atuação do juiz em Porto Alegre.

Rollo ainda destacou que fará reclamação formal na Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e pedirá apoio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

“Eu creio que o resultado de hoje foi excelente, um 1 a 1 na casa do adversário… Porém, as circunstâncias do jogo nos levam a achar que o resultado foi ruim. Uma arbitragem tenebrosa, péssima, ruim. Não digo nem que foi tendenciosa. O árbitro é ruim, mesmo. Um trapalhão. E um árbitro que já teve problemas anteriores”, lembrou.

“Vamos reclamar na CBF, na Conmebol… A gente é chato com relação a essas questões de reclamação. A gente reclama mesmo e vai lá reclamar pessoalmente. Vou pedir mais uma vez a ajuda e o apoio do presidente da CBF, para que isso não volte a acontecer”, acrescentou.

O presidente santista também mostrou seu desagrado com relação ao VAR, pedindo a extinção imediata da ferramente de auxílio da arbitragem.

Vale lembrar que o gol do Grêmio saiu graças a uma penalidade marcada através da revisão de vídeo, já aos 56 minutos do 2º tempo.

“A culpa também é do VAR. Ele está acabando com o futebol. A verdade é essa. O torcedor não aguenta mais ficar esperando 5, 10, 15 minutos por uma decisão. O VAR perdeu o sentido”, disparou.

“O VAR foi criado para acabar com as polêmicas no futebol, para que os lances fossem claros e cristalinos, e não é isso que está acontecendo. O VAR hoje é interpretação, e cria mais problemas que soluções”, opinou.

“Sou favorável a terminar com o VAR. Não serve para nada. Só para arrumar confusão no futebol”, prosseguiu.

“O Santos não vai deixar isso quieto. Vamos interpelar, mais uma vez, a Conmebol, a CBF… E, mais uma vez, reafirmo meu posicionamento contra o VAR. O VAR mais atrapalha do que ajuda”, encerrou.