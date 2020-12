Sob “risco”, proposta por Pituca prevê permanência no Santos até final da Libertadores

A proposta do Kashima Antlers (JAP) por Diego Pituca está sob “risco” no Santos. A votação em reunião no Conselho Deliberativo, prevista para a noite desta quinta-feira, pode não ocorrer, como publicou o UOL.

O presidente em exercício Orlando Rollo era a favor da venda por 1,6 milhão de dólares (R$ 8,1 mi) para honrar compromissos atrasados com o elenco. A classificação para a semifinal da Libertadores da América, porém, “desafogou” o Peixe.

O Alvinegro terá R$ 10 milhões, descontados de impostos, em breve. Dessa forma, negociar Pituca não é imprescindível. E Rollo pode tirar essa pauta da reunião.

Os representantes de Diego Pituca esperam que a diretoria mantenha a palavra e leve a proposta para avaliação dos conselheiros. O jogador está em dúvida e deixa a decisão para o Santos.

O Kashima pagaria R$ 8,1 milhão ao Santos por sua parte nos direitos econômicos (50%), além de cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5 mi) ao Botafogo-SP por 40% do “passe”. O atleta ficaria com 10%.

Pituca ganharia quase três vezes mais no Japão e vê com bons olhos o país para morar com a sua família. O contrato seria de três anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Se permanecer, a nova gestão de Andrés Rueda admite aumento salarial.

O pagamento ao Santos seria feito no dia 22 de dezembro e Diego Pituca permaneceria até a possível final da Libertadores. Se o Peixe for eliminado na semifinal para Boca Juniors ou Racing, o jogador de 28 anos iria antes ao Japão.