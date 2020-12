Soberano no Paraguai, Olimpia conquista 45ª campeonato nacional

Na noite desta quarta-feira, em Assunção, a equipe do Olimpia conquistou o 45º Campeonato Paraguaio. Jogando diante do Guaraní, o maior campeão do país saiu perdendo por dois gols e foi buscar o empate para conquistar o título nas penalidades.

O Guaraní construiu a vantagem de dois a zero ainda na primeira etapa – com Maná e Baez. O Olimpia reagiu somente no segundo tempo, com Recalde e conversão de pênalti de Silva. O Franjeado ainda contou com a expulsão de Otálvaro, mas segurou o resultado até o final. Nas penalidades, Guayuan e Bobadilla perderam os pênaltis e o Olimpia levou a melhor.

Entre diferentes formatos do Campeonato Paraguaio ao longo do ano, a equipe soma dois títulos do Apertura, cinco do Clausura e 38 conquistas da Liga Paraguaia.