Sóbis faz gol antológico do meio-campo, Cruzeiro atropela Brasil-RS e se aproxima do G-4

Em duelo válido pela 26ª rodada da Série B, neste sábado, o Cruzeiro goleou o Brasil-RS por 4 a 1 no Mineirão e engrenou de vez na missão de subir para a primeira divisão.

O nome do jogo foi Rafael Sóbis. O atacante marcou dois gols, um deles uma obra-prima, do meio-campo , encobrindo o goleiro Rafael Martins.

Em cinco jogos pelo Cruzeiro desde seu retorno, Sóbis marcou quatro gols até aqui.

Arthur Caike e Jarro Pedroso, contra, fizeram os outros gols celestes. Bruno José marcou o tento dos gaúchos.

Com o resultado, o Cruzeiro segue a sua boa fase na Série B com Luiz Felipe Scolari. Dos últimos 12 jogos do time, foram 9 vitórias e 3 empates.

A equipe celeste vai aos 34 pontos e sobe para a 11ª posição. Mais do que isso, o Cruzeiro diminui a vantagem do Juventude, o primeiro time no G-4, para oito pontos.

O time de Felipão volta a jogar na terça-feira, fora de casa, contra o CRB.

Cruzeiro 4 x 1 Brasil-RS

GOLS: Sóbis, Pedroso (contra) e Arthur Caike (CRU); Bruno José (BRA)

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Machado (Jadson), Jadsom Silva (Régis) e Adriano; Airton (Wellinton), Arthur Caike e Sóbis (Marcelo Moreno) Técnico: Luiz Felipe Scolari

BRASIL-RS: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, Héverton, Alex Ruan; Sousa, Fabio, Matheus Oliveira; Matheusinho, Jarro Pedroso, Bruno José Técnico: Claudio Tencati

