Solar Coca-Cola anuncia vagas de estágio no Ceará

A Solar Coca-Cola, considerada a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, anunciou recentemente que está com vagas abertas para seu programa de estágio. Ao todo, a empresa conta com 20 oportunidades para atuação no escritório administrativo, localizado no Ceará.

Com o objetivo de atrair e reter novos talentos, a companhia procura jovens universitários que desejam ingressar no mercado de trabalho e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Neste contexto, o programa, intitulado Decola, busca profissionais com vontade de aprender, bom relacionamento interpessoal, mentalidade inclusiva e, claro, interesse no mundo digital.

Segundo a empresa, o programa de estágio tem duração de um ano e meio e inclui “job rotation” em diversas áreas, treinamentos e avaliações contínuas. Com isso, os universitários podem trabalhar em diferentes áreas e setores da empresas, agregando ainda mais conhecimento e habilidade ao seu currículo. Ao final desse período, os profissionais poderão ser efetivados, de acordo com a demanda e feedbacks.

Inscrições e vagas

Os interessados devem cursar o ensino superior, a partir do 4° semestre, com formatura prevista a partir de dezembro de 2022. As vagas são para estudantes das áreas Comercial, Direito, Engenharia, Estratégia e Marketing, Finanças, Indústria, Logística, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação.

As inscrições para o Decola já estão abertas e devem se encerrar em 15 de janeiro. Os interessados podem se candidatar diretamente no site do programa.

O processo seletivo é composto por desafios e testes online e presenciais, sendo que o resultado final e a admissão dos aprovados está marcada para ser realizada em março de 2021.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários contratados pela Solar Coca-Cola terão direito a benefícios exclusivos, como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida. Mas o principal diferencial, é claro, é o consumo liberado dos produtos do portfólio nas dependências da empresa.

Fique ligado nas novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.