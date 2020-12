Solteira, Andressa Suita tenta fazer filhos dormirem cedo para curtir o Ano-Novo · .

Após a separação turbulenta de Gusttavo Lima em outubro, Andressa Suita entregou que passará o Ano-Novo solteira e na companhia de amigas. No entanto, para curtir a virada que desejou, ela teve de fazer com que os filhos Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois, caíssem no sono. “Mamãe está louca para eles dormirem cedo hoje”, divertiu-se.

Em vídeos publicados em seu Instagram, a influenciadora digital exibiu que sua véspera de Ano-Novo foi na companhia de três amigas e da mãe, Suely Suita. Na piscina, a ex do sertanejo celebrou o último dia de 2020. “Pode vir, 2021. Mamãe te espera ansiosa”, escreveu.

Aos seus seguidores, a modelo de 32 anos compartilhou que os filhos ainda estavam acordados por volta das 21h. “A gente está na preparação do Réveillon e tem uma criança aqui que está se preparando para dormir [Gabriel]. E tem outra aqui [Samuel]. Vocês vão dormir cedo hoje? Vão? Para a mamãe curtir o Réveillon?”, pediu.

Andressa Suita com os filhos, Gabriel e Samuel

Em tom de brincadeira, Andressa disse que ganharia uma folga dos herdeiros. “Tem uma tia [uma das amigas] aqui disposta que vai cuidar das crianças enquanto a mamãe curte o Réveillon”, declarou.

Na sequência, ela entregou que sua mãe ficaria responsável pelos meninos na hora da virada. “Dou valor sabe em quem? Nela [Suely] que vai ficar com meus filhos para eu curtir o meu Réveillon. Mãe, se não fosse você na minha vida não sei o que seria”, agradeceu.

Ao finalizar os vídeos, a influenciadora ainda foi pega de surpresa por Gabriel, que disparou que só iria dormir às 3h da madrugada. “Não, meu filho! Não faz isso com sua mãe”, respondeu a famosa, que caiu na risada.

Mais cedo, a modelo teve um momento de reflexão em seu Instagram. No ano em que se separou, ela agradeceu os ensinamentos dos últimos meses. “2020, obrigada pelo aprendizado. 2021, que venham as transformações”, escreveu.

Andressa e Gusttavo Lima se separaram neste ano após oito anos de relacionamento, sendo cinco casados. Em recente decisão da Justiça, foi definido que o sertanejo deve pagar quase R$ 57 mil de pensão para ela e os filhos.

Veja publicações de Andressa Suita: