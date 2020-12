‘Some daqui’ · .

Cristal (Moro Anghileri) voltará à Vila dos Ventos para se explicar com Ester (Grazi Massafera) em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) terá rompido com Cassiano (Henri Castelli) depois de ver uma foto do piloto de mãos dadas com a cantora. A jovem não aceitará as desculpas e, de quebra, ainda soltará a mão na cara da rival na novela das seis.

O piloto de avião embarcará para o Rio de Janeiro a fim de acertar as contas com dom Rafael (César Troncoso). Em vez do contraventor, ele encontrará a enteada de Amparo (Martha Nieto) no endereço dado por Duque (Jean Pierre Noher). Ela exigirá uma conversa com o rapaz em troca da localização do pai.

A artista se mostrará arrependida do vexame na inauguração do bar Flor do Caribe e confessará que tudo não passou de mais uma armação de Alberto (Igor Rickli). Aos prantos, ela será consolada pelo galã de Henri Castelli bem no momento em que um paparazzi estará à espreita.

Por conta da imagem, o irmão de Taís (Débora Nascimento) será apontado como novo amor da personagem de Moro Anghileri por diversos sites de fofoca. O boato causará o rompimento do romance entre o aviador e mãe de Samuca (Vitor Figueiredo).

Decidida a resolver a situação, Cristal regressará ao Rio Grande do Norte. “Preciso explicar o mal-entendido com as fotos. Eu sei que você está chateada. Deixa eu me justificar. Estou te pedindo, por favor”, implorará a caribenha nas cenas que serão exibidas no próximo dia 12.

REPRODUÇÃO/TV GLOBo

Grazi Massafera interpreta Ester em Flor do Caribe

Risca a faca

Ester ouvirá a versão da intérprete com desconfiança. “Em primeiro lugar, queria pedir desculpas por aquelas fotos. Eu sou mulher e sei exatamente o que você está sentindo. O Cassiano não tem culpa de nada. Ele não foi atrás de mim, mas do meu pai. Nem sabia que ia me encontrar. Foi uma providência divina. Ele salvou a minha vida”, afirmará a guatemalteca.

Cristal revelará que sofreu um sequestro-relâmpago nas mãos de Gonzalo (Norberto Presta), porém o filho de Olívia (Bete Mendes) evitou uma tragédia. Ela também mostrará o contrato que Alberto lhe ofereceu para separar o casal nos capítulos anteriores do folhetim de Walther Negrão.

“E você, muito boazinha, não aceitou. Você está aí se fazendo de honesta, mas só esperando para se jogar nos braços dele”, acusará a protagonista de Grazi Massafera, que levará uma invertida da amiga de Amaralina (Sthefany Brito). “Eu amo o Cassiano, mas não vou jogar sujo. E se você realmente o ama, saiba que ele está sofrendo por você não acreditar nele”, emendará.

A diretora da ONG Casa Mar perderá a cabeça de vez. “Cuidar dele? Se não você pega o Cassiano pela mão e leva ele para ser feliz ao seu lado? É isso?”, rosnará Ester.

“Se eu pudesse, se isso dependesse de mim, se ele me quisesse… Era exatamente isso que eu faria”, assumirá Cristal, que levará um tremendo tapa na casa. “Sai daqui. Some daqui. Some da minha frente”, esbravejará a loira.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.