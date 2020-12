Sonha em ser Policial? Concursos abertos oferecem 3.864 vagas e até R$ 18.050,00

Grande oportunidade nas carreiras policiais. A Polícia Civil e Polícia Militar abriram oportunidades para preenchimento de 3.864 vagas nas corporações.

As oportunidades abertas são para o Estado do Pará, Rio Grande do Norte e Paraná. Os salários chegam a até R$ 18.050,00. Saiba mais sobre cada concurso logo abaixo:

Polícia Civil do Pará

O concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (Concurso PC PA) foi divulgado. De acordo com os documentos publicados, são oferecidas nada menos que 1.088 vagas em quatro cargos diferentes. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do certame.

Inicialmente, estavam previstas 1.495 vagas no concurso. No entanto, a SEPLAD reduziu o quantitativo de oportunidades. A redução aconteceu somente no cargo de investigador, que deixou de ofertar 818 para oferecer 506 oportunidades.

O concurso PC-PA vai contar com vagas para os cargos de:

investigador – 506 vagas – Salário de R$6.893,57

– 506 vagas – Salário de R$6.893,57 delegado – 265 vagas – Salário de R$ 18.050,00

– 265 vagas – Salário de R$ 18.050,00 escrivão – 252 vagas – Salário de R$6.893,57

– 252 vagas – Salário de R$6.893,57 papiloscopista – 65 vagas – Salário de R$6.893,57

O cargo de Delegado requer nível superior em Direito. Os demais cargos têm requisito de curso de graduação completo em qualquer área.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021, no site do Instituto AOCP, o organizador. A taxa de inscrição vai custar:

delegado : R$140

: R$140 escrivão : R$ 70

: R$ 70 investigador : R$70

: R$70 papiloscopista: R$70

Concurso : Polícia Civil do Pará (PC PA) 2020

: Polícia Civil do Pará (PC PA) 2020 Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 1.088

: 1.088 Remuneração : até R$18 mil

: até R$18 mil Inscrições : entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021

: entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$140 (delegado) e R$70 (demais cargos)

: R$140 (delegado) e R$70 (demais cargos) Provas : 21 e 28 de março

: 21 e 28 de março Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL PC PA 2020 – Página 22 (Delegado) e Página 7 (demais cargos).

Polícia Militar do Pará

Editais publicados! A Polícia Militar do Estado do Pará faz saber aos interessados a abertura de editais de concurso público (Concurso PM PA 2020) para Soldado e Oficial com 2.405 vagas. Os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado. O IADES tem a responsabilidade do certame.

“Esse é mais um passo do compromisso que firmamos com a população em busca de mais melhorias na segurança pública. A atual gestão trabalha sem medir esforços por resultados e, dessa forma, além de trazer bem estar para todos, incentivamos o ingresso no serviço público através de concursos com o aumento do efetivo. Com o feito, o Pará ganha notoriedade com mais segurança e desenvolvimento”, disse a titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

a) 2.079 (dois mil e setenta e nove) candidatos do sexo masculino; e b) 231 (duzentos e trinta e uma) candidatas do sexo feminino.

O concurso PM-PA 2020 conta com 2.310 vagas para Soldado – praças (2.079 homens e 231 mulheres). Para concorrer, o candidato deverá ter nível médio. Além disso, o edital oferece 95 vagas para Oficial (85 homens e 10 mulheres), com requisito de nível superior.

CARGO REQUISITO REMUNERAÇÃO Soldado Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$3.486,80 Oficiais Ensino superior completo, idade de até 35 anos anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$6.249,24

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 06 de dezembro e 10 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Americano de Desenvolvimento Executivo -Iades, organizador do concurso.

A taxa de inscrição vai custar:

soldado : R$88

: R$88 oficial: R$76

Concurso : Polícia Militar do Pará

: Polícia Militar do Pará Banca organizadora : IADES

: IADES Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 2.469 vagas

: 2.469 vagas Remuneração : até R$6.249,24

: até R$6.249,24 Inscrições : 6 de dezembro e vão até 10 de janeiro

: 6 de dezembro e vão até 10 de janeiro Taxa de Inscrição : R$90,25 e R$114

: R$90,25 e R$114 Provas : Oficial – 28/02/2021; Soldado – 07/03/2021 (mulheres) e 14/03/2021 (homens)

: Oficial – 28/02/2021; Soldado – 07/03/2021 (mulheres) e 14/03/2021 (homens) Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL PM-PA 2020 – Página 71 (Oficiais) e Página 84 (Soldado)

Polícia Civil do Rio Grande do Norte

As inscrições do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Concurso PC RN 2020/2021) estão abertas. De acordo com o documento publicado, estão sendo oferecidas nada menos que 301 vagas em três cargos da corporação. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, receberá as inscrições até 21 de dezembro.

O concurso PC-RN conta, ao todo, com 301 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

47 para delegado;

230 para agente; e

24 para escrivão.

Para concorrer, os candidatos precisam ter nível superior. No caso de delegado, o candidato precisa ter graduação de nível superior completa no curso de Direito.

Os salários iniciais dos cargos passaram por reajustes. A partir de novembro, os vencimentos serão de:

Delegado Salário inicial de R$16.670,59 Salário final de R$25.632,97 Agente Salário inicial de R$4.731,91 Salário final de R$10.468,63 Escrivão Salário inicial de R$4.731,91 Salário final de R$10.468,63

As inscrições do concurso PC-RN 2020/2021 serão realizadas até as 16 horas do dia 21 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição do concurso custará uma taxa de R$120 (agente e escrivão) ou R$150 (delegado).

Concurso : Polícia Civil do Rio Grande do Norte

: Polícia Civil do Rio Grande do Norte Banca organizadora: FGV

FGV Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 301

301 Remuneração : até R$16 mil

: até R$16 mil Inscrições : entre 14 horas do dia 27 de novembro e 16 horas do dia 21 de dezembro

: entre 14 horas do dia 27 de novembro e 16 horas do dia 21 de dezembro Taxa de Inscrição: R$120 (agente e escrivão) ou R$150 (delegado).

R$120 (agente e escrivão) ou R$150 (delegado). Provas : 07 de março de 2021

: 07 de março de 2021 Situação : EDITAL PUBLICADO

: EDITAL PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Polícia Militar do Paraná

Um novo edital de concurso público da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Paraná foi aberto para um total de 70 vagas para cadetes. A organização do certame é da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Do quantitativo de vagas abertas no edital, 60 são para a Polícia Militar e 10 para o Corpo de Bombeiros do Paraná. Para concorrer a uma delas, o candidato deverá ter nível médio completo e no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições, ou seja, 03 de novembro de 2020.

De acordo com o edital do concurso, o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá duração aproximada de três anos.

No primeiro ano, o cadete terá um subsídio de R$3.277,88. No segundo ano, o valor será de R$3.671,24, enquanto no terceiro e último ano, os ganhos vão chegar a R$4.221,93.

Após conclusão do CFO, o cadete será declarado aspirante a oficial e contará com um subsídio de R$7.211,35. Após o período de estágio probatório, o cadete alcançará o posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 03 de novembro e 12 horas do dia 18 de dezembro de 2020, no site da UFPR . A taxa de inscrição custará R$155 e deve ser paga até o dia 18 de dezembro.