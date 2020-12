Aos 46 anos, Verônica Bonfim realizará um sonho de criança neste sábado (5), quando vai aparecer representando uma Mamãe Noel empoderada na minissérie Liga de Natal – Uma Aventura no Rio. A produção brasileira será exibida pela Inter TV, afiliada da Globo no interior de Rio de Janeiro, e também no YouTube. É a primeira vez que essa tradicional personagem natalina será interpretada por uma mulher negra na televisão.

“Presente maior de Natal eu não poderia ter. É um presente de Natal não só para a Verônica de agora, mas para a Verônica de sete anos de idade, uma menina magrela e negra lá do sul da Bahia, que nunca se viu representada nesse lugar. É uma responsabilidade grande porque é uma figura que nunca existiu, eu não tive referências de Mamãe Noel para me inspirar”, revela a artista em entrevista ao ..

Na trama, Papai Noel (Beto Vandesteen), Mamãe Noel (Verônica Bonfim) e a equipe descobrem com notícias que chegam pelas mídias sociais que tem uma Liga Anti-Natal que quer invadir a residência deles no Polo Norte e provar que Papai Noel não existe. A trupe decide então se refugiar no Rio de Janeiro para trabalhar em paz e assegurar o evento.

A ideia de vir para o Brasil surge da Mamãe Noel, que se casou com Papai Noel no Polo Norte, mas é brasileira. “A grande sacada da Liga de Natal é ter uma Mamãe Noel, não a mulher do Papai Noel. É a personagem Mamãe Noel”, comemora Verônica.

“Os roteiristas colocaram uma personagem empoderada, que não é dona de casa, ela faz comida não por obrigação, mas porque ela é apaixonada pela culinária. Ela tem redes sociais e um programa de culinária, estilo Bela Gil, em que compartilha receitas”, entrega a artista.

Para a atriz, essa será uma quebra de paradigma para a representação da Mamãe Noel. “A figura de uma Mamãe Noel negra até então não tinha. Se você jogar no Google só ‘Mamãe Noel’ vai aparecer um monte de mulher seminua branca com roupa sensual de fetiche ou vai ser aquela senhorinha branca tipo Dona Benta”, observa ela.

A diretora de conteúdo e roteiro é a experiente Bia Rosenberg, que trabalhou durante mais de 30 anos na TV Cultura e chefiou projetos como Castelo Rá-Tim-Bum (1994-1997), Cocoricó (1996-2013), X-Tudo (1992-2002) e Glub Glub (1991-1994). De acordo com ela, a Liga de Natal trata da representatividade a partir do elenco –dos oito atores, quatro são negros.

“O racismo, nos episódios, não é mencionado, nem o não-racismo é ‘ensinado’. Refletimos sobre o assunto e concluímos que o melhor jeito de incentivar atitudes cidadãs é termos pessoas diferentes. Optamos por uma mensagem que não é destacada separadamente, mas sim contextualizada para permitir que os espectadores vivenciem a experiência da diversidade”, explica Bia.

Além de Verônica Bonfim e Beto Vandesteen, o elenco conta com Paula Frascari (que interpreta a Árvore de Natal), Marcos Camelo (Duende Bom), Nady Oliveira (Estrela-Guia), Luiz Borges (Boneco de Neve), Cecilia Viegas (Nata) e Kelson Succi (Lino).

Elenco de Liga do Natal – Uma Aventura no Rio

Gravações em tempos de Covid-19

As gravações da Liga do Natal – Uma Aventura no Rio foram realizadas durante os meses de outubro e novembro em um casarão de mais de 150 anos em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Durante as filmagens, o elenco ficou isolado e era testado frequentemente. Não houve casos de Covid-19 na equipe.

Idealizadora do projeto, Priscylla Mesquita assina a direção-geral e a produção-executiva da atração. “Poder criar pontes e tocar o coração das pessoas, em um ano tão difícil como o que estamos vivendo, nos traz uma alegria enorme”, confessa.

“Nós nos sentimos como verdadeiros ajudantes do Papai Noel, mensageiros do amor, da bondade e da esperança. Só podemos esperar que as famílias se entreguem a essa aventura, que assistam a essa história juntas e que ela possa trazer momentos inesquecíveis recheados de boas risadas e algumas reflexões”, reforça Priscylla.

A Liga do Natal – Uma Aventura no Rio tem três episódios com 40 minutos cada, que serão exibidos nos dias 5, 12 e 19 de dezembro (aos sábados), às 14h na InterTV (afiliada da Globo para Região Serrana e Região dos Lagos) e também ficará disponível no mesmo dia às 18h no canal do YouTube. A produção é educativa e acessível (audiodescrição, legendagem e libras).

Assista ao trailer abaixo: