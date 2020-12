Aos “45 minutos do segundo tempo”, o Santos confirmou a permanência de Bruno Marques. O atacante estava emprestado pelo Lagarto (SE) até 31 de dezembro, quinta-feira.

O novo contrato, válido até fevereiro de 2025, é um alívio para o centroavante promovido pelo técnico Cuca neste semestre.

“Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. É um sonho de infância sendo realizado e não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento. Uma alegria muito grande poder fazer parte de um dos maiores clubes do futebol mundial e agora dar mais esse passo em minha carreira no profissional do Santos. Só tenho que ser grato a todas as pessoas que me ajudaram e confiaram no meu potencial e especialmente aos meus familiares, que estiveram sempre ao meu lado desde o início de tudo. Espero que seja uma trajetória de muitos gols, vitórias e conquistas”, diz Bruno Marques.

O Santos pagará R$ 600 mil em três parcelas por 70% dos direitos econômicos. O empréstimo foi estendido até fevereiro para o término da atual temporada. O Peixe confirmará o acordo em março.

Sem recursos financeiros e receoso por causa da punição da Fifa, o Peixe de Orlando Rollo havia encaminhado acordo para empréstimo de dois ou três anos, com uma taxa de vitrine para o Alvinegro.

O Santos teria 35% de uma possível venda no decorrer do empréstimo e poderia adquirir 40% dos direitos econômicos por R$ 1,3 milhão, mais que o dobro. As condições eram bem vistas por Rollo, que não gastaria nada agora e teria o atleta para 2021.

O Comitê de Gestão de Andrés Rueda, porém, soube desse acordo e travou o negócio. As pessoas próximas ao novo presidente discordaram do modelo de transação e preferiram a compra por R$ 600 mil. O departamento jurídico deu aval para a aquisição.

Com 1,94 m de altura, Bruno Marques foi promovido ao elenco profissional após assumir a artilharia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele tem dois gols em sete partidas desde então.