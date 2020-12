Sonho de Palmeiras e Porto, Hulk é assediado por clube árabe

Desde que rescindiu contrato com o Shanghai SIPG, da China, o atacante Hulk tem seu nome ligado constantemente ao Porto, de Portugal, clube pelo qual já teve uma passagem de destaque, ou para o Palmeiras, que já declarou ser seu time do coração e poder ficar mais perto dos filhos. Porém, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, também entrou na disputa com força.



(Foto: Divulgação)

Segundo o site português A Bola, a equipe do Oriente Médio, que disputou a semifinal do Mundial de Clubes contra o Flamengo, estaria disposta a oferecer um contrato bastante lucrativo para o jogador que já está no fim de sua carreira.

Ainda segundo a publicação lusitana, Hulk quer definir seu futuro antes do Natal, ou seja, em menos de 20 dias. O que se sabe é que a preferência do atacante ainda é ou o Porto, ou o Palmeiras.