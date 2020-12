Sonic 2: Knuckles poderá aparecer na sequência do filme

De acordo com informações extraídas de um relatório recente publicado pela The Illuminerdi, Knuckles the Echidna, um dos personagens mais icônicos dos videogames e também um dos favoritos dos fãs, vai participar do filme Sonic 2 com um papel coadjuvante.

Embora os detalhes sejam escassos até o momento, aparentemente ele terá a habilidade de andar e escalar paredes, bem semelhante às suas habilidades na franquia de videogames. Segundo o relatório, a Paramount Pictures está procurando um ator que tenha uma voz séria, mas ao mesmo tempo ingênua para interpretá-lo.

A sequência de Sonic também terá um novo personagem chamado Randall, que irá interagir apenas com os personagens humanos do filme.

(Reprodução)Fonte: Paramout Pictures

Há também especulações relacionadas à uma possível escalação de uma personalidade bastante famosa, que deverá fazer uma pequena participação em algumas cenas. Nomes como o de Samuel L. Jackson e Chris Rock estão sendo cogitados para o elenco, mas por enquanto nada foi oficializado.

Ao que tudo indica, Jeff Fowler voltará para o posto de diretor do filme e a dupla Pat Casey e Josh Miller já desenvolvem um roteiro para a sequência. A previsão é que Sonic 2 seja lançado mundialmente nos cinemas em 8 de abril de 2022.

Lançado em fevereiro deste ano, o primeiro filme de Sonic trouxe Jim Carrey como um dos vilões, o malvado Dr. Robotnik. O longa-metragem conquistou uma bilheteria que ultrapassa a casa dos US$ 300 milhões, sendo uma das estreias mais bem-sucedidas quando se fala em adaptações de videogames.

A franquia conquistou diversos fãs ao redor do mundo quando foi lançada em 1991. Atualmente, expandindo-se no cinema, pode ser que novos produtos relacionados sejam lançados aos poucos futuramente. Uma série para a Netflix já vem sendo desenvolvida e deve ficar disponível em 2022.

Vamos aguardar por novidades!