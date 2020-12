Sonic: do pior ao melhor segundo a crítica

Por muitos anos, Mário foi o mascote soberano, conquistando corações e trazendo diversos novos jogadores aos consoles da Nintendo. Na época, sua principal concorrente era a SEGA, e a empresa começou a correr atrás de um personagem que bateria de frente com o encanador bigodudo.

Foi então que eles encontraram em um ouriço barrigudinho e muito veloz a fórmula do sucesso e do dinheiro. Esse é o Pior ao Melhor da franquia Sonic, que faz parte do especial de fim de ano do Voxel. Aqui estão nossos critérios, prestem bastante atenção:

As notas apresentadas são baseadas nos agregadores de notas Metacritic e GameRankings. Se o jogo foi lançado para mais de uma plataforma inicialmente, pegaremos as notas de cada uma das versões e faremos uma média aritmética.

Nós consideramos somente os games principais da franquia, então spin-offs não entraram.

Se você tem uma opinião diferente, só deixar sua lista aí nos comentários que iremos ler tudo.

[embedded content]

12) Sonic the Hedgehog (2006) – 44,5 (Xbox 360, PS3)

O que era pra ser um reboot e uma comemoração de 15 anos da franquia acabou se tornando um desastre. Sonic the Hedgehog, lançado em 2006, acompanha Sonic e seus amigos tendo que proteger a Princesa Elise de Soleanna, que foi raptada pelo doutor Eggman, que aqui chamaremos de Robotnik.

Mas aqui o jogador não estará no controle de Sonic, mas também de Shadow e do estreante Silver. A gameplay segue na mesma linha da maioria dos jogos 3D da série, com o personagem correndo em níveis lineares, tendo que passar por obstáculos, derrotar inimigos e juntar anéis para avançar na história.

Não há muitas diferenças quando utilizamos Shadow, a não ser que a gameplay foca um pouco mais no combate, mas com Silver as coisas mudam, já que ele não é tão rápido, mas usa da telecinese para derrotar inimigos e resolver puzzles.

No fim de cada nível, o jogador recebe um ranking, sendo D o pior possível e S o melhor. O game passou por diversos problemas e o desenvolvimento acabou sendo apressado para que ele saísse no fim do ano, o que acabou rendendo todas as críticas que o game recebeu, relacionadas ao tempo de loading, ao sistema de câmera, à história, à estabilidade e aos controles. Esse banho de coisa ruim rendeu a ele 44,5 de nota.

11) Sonic Forces (2017) – 58 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Sonic Forces, lançado em 2017, ficou no décimo primeiro lugar da nossa lista. Ele possui três modos de gameplay: o Clássico, que é side scrolling 2D, o Moderno, que é na mesma pegada dos games 3D da franquia, e Avatar, que o jogador controla um personagem criado por ele mesmo, chamado de Rookie. Cada um deles dispõe de uma variedade de habilidades e atributos únicos.

A história acompanha o a força de resistência criada pelos companheiros de Sonic, que devem enfrentar Robotinik, Shadow, Chaos, Zavok, Metal Sonic e o mercenário Infinite, que não só derrotaram e aprisionaram Sonic como estão planejando dominar o mundo em 6 meses.

A crítica gostou da apresentação, da música, do trabalho de voz, do sistema de criação de personagem e da jogabilidade moderna, mas não gostou do plot, level design, dos diversos problemas técnicos e da presença do Sonic Clássico. Ele ficou com 58 de nota.

10) Sonic Unleashed (2008) – 60 (PS2, PS3, Xbox 360, Wii)

Sonic Unleashed, lançado em 2008, transforma o nosso querido ouriço em um monstro bizarro. Na história, Doutor Robotinik consegue pegar Sonic e, usando um raio, tira todas as Chaos Emeralds e os poderes do herói. Com elas, ele liberta uma best muito poderosa chamada Dark Gaia e isso terá consequências devastadoras. Ao mesmo tempo, o raio e a falta das esmeraldas causaram efeitos colaterais, transformando Sonic em um Warehog, uma criatura com grande força e habilidades, mas só no período da noite.

Com isso, o jogo é dividido em dois estilos de gameplay definidos pelo momento do dia que as fases se passam, durante o dia sendo o clássico Sonic 3D, e de noite uma pegada mais porradaria com o jogador batalhando com as criaturas criadas por Dark Gaia.

O jogo foi um sucesso comercial, com quase 2.5 milhões de cópias comercializadas, mas a recepção da mídia especializada não foi a melhor de todas. Os analists gostaram dos gráficos, dos sons dos ambientes e da sensação de velocidade nas fases diurnas, mas criticaram as mecânicas como Warehog e diversos conceitos de gameplay e de design que para serem ruins teriam que melhorar bastante. Sua nota é 60.

9) Sonic Heroes (2003) – 68,75 (GameCube, PS2, Xbox, PC)

Sonic Heroes, lançado em 2003, tem uma história bem simples: o jogador controla um time de heróis formado por Sonic, Knuckles e Tails que devem passar por diversos lugares diferentes e reunir as 7 Chaos Emeralds para então derrotar o malvado Dr. Robotnik.

Os visuais são todos em 3D e para passar pelos mais diferentes obstáculos, o jogador tem que se aproveitar das habilidades únicas de cada personagem, como a força de Knuckles e a velocidade de Sonic. Além do time citado, há outros três que possuem suas próprias campanhas e níveis de dificuldade.

Muitos analistas gostaram dos efeitos de luz, do frame rate estável, da direção de arte, dos cores vibrantes, da volta às origens da gameplay e do balanceamento das equipes, mas não dá pra dizer o mesmo de problemas técnicos nas versões de PC e PS2, a quantidade grande e desnecessária de times, a dificuldade fácil e, além disso, o título não tenta melhorar o que os antecessores tiveram de problemas, como a câmera. Isso fez com que o jogo ficasse com 68,75 de nota.

8) Sonic Generations (2011) – 76,6 (PS3, Xbox 360, PC)

Lançado em 2011, Sonic Generations veio para comemorar o aniversário de 20 anos do nosso protagonista, além de unir o passado com o presente. Depois de sua última derrota, o doutor Robotinik, encalhado no espaço junto de seus capangas robô Orbot e Cubot, acaba encontrando uma entidade poderosa que pode viajar no tempo.

O vilão se aproveita dela para voltar no tempo e montar uma aliança com seu eu do passado para destruir Sonic das duas eras. Os protagonistas de tempos diferentes acabam se encontrando e se juntam para acabar com os seus inimigos. Isso faz com que a gameplay também misture o clássico com o moderno, já que com o Sonic do passado a jogabilidade seja 2D side scrolling enquanto com o moderno é 3D.

Os níveis do game são os de jogos anteriores, como os do MegaDrive e do Dreamcast. No total, são 9 níveis e 7 chefões. Os analistas elogiaram os visuais, o áudio e a gameplay, mas criticaram os problemas nos controles e as eventuais quedas de frame rate. Sua nota é 76,6.

7) Sonic Colors (2010) – 78 (Wii)

Em Sonic Colors, lançado em 2010, o jogador acompanha mais uma aventura de Sonic, que deve parar o Dr. Robotnik, que tem como plano escravizar uma raça alienígena chamada de Wisps e assim realizar seu grande objetivo, que é dominar o planeta.

O game se passa fora do espaço, com as fases acontecendo em diferentes planetas que estão conectados entre si. A gameplay vai alternando entre as perspectivas side-scrolling e terceira pessoa durante os níveis.

Há 8 poderes especiais coloridos vindos dos Wisps que o jogador pode usar, facilitando em muitos momentos. O game ainda possui um modo multiplayer cooperativo chamado Eggman’s Sonic Simulator, que os jogadores utilizam robôs baseados no Sonic ou os personagens Mii, do Wii, para passar por diversas fases.

A crítica elogiou os gráficos, o audio, a trilha sonora, a gameplay e o valor replay, mas a dificuldade, o design e o fraco modo multiplayer não ajudaram muito. Sua nota é 78.

6) Sonic & Knuckles (1994) – 81,75 (Mega Drive/Sega Genesis)

Sonic & Knuckles, lançado em 1994, é uma sequência de Sonic the Hedgehog 3, lançado no mesmo ano. Depois de algumas desavenças entre os dois personagens principais, eles se juntam para derrotar um inimigo em comum: Dr. Robotnik.

O jogo possui duas campanhas, uma com Sonic e a outra com Knuckles, que se passa um pouco depois dos acontecimentos da de seu companheiro. O jogador deve passar por seis níveis diferentes, cada um dividido em dois atos.

Sonic e Knuckles possuem jogabilidades diferentes, com o primeiro utilizando da sua velocidade enquanto o outro se aproveita de sua habilidade de escalar estruturas. Inicialmente, o game era pra fazer parte de Sonic 3, mas como os cartuchos eram muito pequenos na época, a Sega decidiu dividir em dois títulos diferentes.

A parte 2 do jogo, se assim posso dizer, acabou se saindo relativamente bem com a crítica. Os analistas gostaram do sistema de lock-on, do fator replay e da alta dificuldade, mas ele era igual demais ao seu antecessor, o que não oferece exatamente uma nova experiência aos jogadores. Sua nota é 81,75.

5) Sonic Mania (2017) – 84,75 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Sonic Mania, lançado em 2017, veio para comemorar o vigésimo quinto aniversário e tentar agradar os fãs old school. O game continua os acontecimentos de Sonic & Knuckles, juntando Sonic, Knuckles e Tails que tem como objetivo derrotar Dr. Robotnik, seu time de elite e seu exército de robôs. No total, o game possui 12 fases, sendo 8 deles remixes de zonas clássicas, como Green Hill Zone.

A jogabilidade volta ao side-scrolling rápido e frenético que popularizou a série no começo dos anos 90. Cada personagem possui suas habilidades próprias, que mudam a jogabilidade, aumentando o fator replay. Além do modo normal, há um time attack, que os jogadores devem completar as fases o mais rápido possível e seus tempos são colocados em um placar mundial, e um modo split-screen multiplayer competitivo que os players competem entre si.

A equipe que desenvolveu o título foi composta por hackers de ROMs e pessoas conhecidas por seus fangames relacionados à franquia. O amor e trabalho duro desses desenvolvedores acabou recompensando. O game foi elogiado pelos analistas pelo balanceamento de referências do passado com novas ideias, pela parte sonora e de apresentação, pelos estilos de gameplay dos personagens e pelo level design.

Alguns comentaram negativamente sobre a frustração por conta dos controles e do posicionamento dos inimigos, do peso na nostalgia e da baixa dificuldade das boss battles. Sonic Mania foi o game com melhor avaliação em quinze anos e ficou com 84,75 de nota.

4) Sonic the Hedgehog (1991) – 86 (Mega Drive/Sega Genesis)

E voltamos às origens com Sonic the Hedgehog, lançado em 1991. O jogo acompanha o pequeno e veloz ouriço Sonic em sua missão de parar o Dr. Robotinik, que aprisionou animais em robôs e roubou as Chaos Emeralds. O desenvolvimento do game nasceu da vontade da Sega de ter um mascote, e, depois de algumas sugestões, acabou escolhendo o nome Sonic, que está relacionado à velocidade do personagem.

No game, o jogador tem que reunir anéis e derrotar inimigos para ir avançando nas fases. Esses anéis, inclusive, funcionam como a vida do personagem e eles são dropados quando o jogador é acertado por algum inimigo no caminho. As fases são divididas em três atos, com o terceiro possuindo uma batalha contra Dr Robotnik. A crítica considerou o game como uma resposta à franquia Mario, da concorrente Sega, e o jogo conseguiu bater de frente.

Os analistas elogiaram os gráficos detalhados e coloridos, o design como um topo, a jogabilidade rápida e a trilha sonora divertida. Alguns acharam algumas músicas chatas, a dificuldade muito alta e o frustrante perder todos os anéis de uma vez, mas ainda assim o game impressionou e ficou com 86 de nota.

3) Sonic Adventure (1998) – 87 (Dreamcast)

Sonic Adventure, lançado em 1998, acompanha Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big e Gamma em sua jornada de recuperar todas as sete Chaos Emeralds para evitar que Dr. Robotnik libere o monstro ancião Chaos. Cada um dos 6 personagens têm suas próprias histórias e suas habilidades especiais e devem utilizá-las para explorar as fases e coletar diversos itens escondidos.

O game é totalmente em 3D e, mesmo sendo primariamente plataforma, ele tem diversos elementos de ação e RPGs. Há alguns níveis que incluem minigames separados da história que podem ser de corrida, tiro e outros, mas eles só podem ser acessados com determinados personagens. O game é o mais vendido da história do Dreamcast, com 2.5 milhões de cópias comercializadas e acabou convencendo os analistas.

O visual foi o principal ponto de elogio, com muitos descrevendo ele como maravilhoso e uma evolução no mundo dos games. A gameplay também foi bem elogiada, mas a parte de áudio não foi uma unanimidade entre os jornalistas e a câmera foi bem criticada. Sua nota é 87.

2) Sonic the Hedgehog 2 (1992) – 88 (Mega Drive/Sega Genesis)

Em segundo temos o segundo game da série, Sonic the Hedgehog 2, lançado em 1992. O game foi o primeiro em que Sonic conta com a ajuda de Miles Prower, mais conhecido como Tails, a raposinha de duas caudas que auxilia nosso protagonista em diversos momentos.

A história acompanha os dois personagens indo atrás do Dr. Robotnik, que roubou as Chaos Emeralds para abastecer sua estação espacial, a Death Egg, referência clara à Death Star, ou Estrela da Morte, da série de filmes Star Wars. No começo do game, o jogador pode escolher entre usar Sonic, Tails ou os dois. Selecionando a última opção, um outro jogador pode controlar a raposinha por meio de um segundo controle.

Alguns níveis são exclusivos para um dos personagens, com o outro não ficando disponível para ser utilizado. Juntando todas as Chaos Emeralds, o jogador pode se transformar no Super Sonic, que corre mais rápido, é imune a ataques e pula mais longe, o problema é que ele perde um anel por segundo, transformando o personagem no Sonic normal quando os anéis são zerados.

O game também contém um split screen competitivo, em que os jogadores competem entre si para ver quem acaba a fase mais rápido. Os analistas comentaram como o jogo melhora em diversos aspectos e corrige os erros de seu antecessor.

O problema ficou no modo para dois jogadores e na adição de Tails, com muitos considerando o companheiro como inútil e irritante. Também reclamaram da distorção na imagem e dos flikers gráficos, mas o jogo ainda assim impressionou e ficou com 88 de nota.

1) Sonic the Hedgehog 3 (1994) – 89 (Mega Drive/Sega Genesis)

Chegamos ao primeiro lugar com um empate. Vamos falar primeiro de Sonic the Hedgehog 3, lançado em 1994. O game é uma sequência direta de seu antecessor e acompanha Sonic e Tails, que estão em busca das Chaos Emeralds para impedir que Dr. Robotnik lance sua nave Death Egg de volta ao espaço.

O problema é que nossos heróis terão que passar por diversas armadilhas colocadas no caminho por ninguém mais ninguém menos que Knuckles.

A jogabilidade se mantém quase a mesma de Sonic 2, com algumas adições, como a habilidade de Tails voar por um curto período de tempo usando sua cauda como hélice, além da raposinha poder nadar, coisa que o ouriço não consegue. O modo competitivo está aqui presente, com os jogadores podendo escolher Sonic, Tails ou Knuckles para correr em 5 níveis que não aparecem no menu principal. E pra quem gosta de competir sozinho, há também o modo time attack.

O jogo foi um sucesso comercial, vendendo 6 milhões de cópias do título, além de ter impressionado bastante a crítica. Mesmo que o game tenha inovado pouco seu antecessor, ele tem designs incríveis, músicas maravilhosas, fases marcantes e uma jogabilidade deliciosa. Sua nota é 89.

1) Sonic Adventure 2 (2001) – 89 (Dreamcast, GameCube)

E também em primeiro lugar temos Sonic Adventure 2, lançado em 2001. A história mostra os dois lados da moeda, com duas campanhas que abordam personagens diferentes. Jogando com Sonic, o jogador deve tentar salvar o mundo junto de seus amigos Tails e Knuckles.

Já jogando com Shadow, ele deve fazer uma aliança com Dr. Robotnik e Rouge para tentar conquistar o planeta. O game é em três dimensões e apresenta partes de velocidade e frenesi, partes de exploração e outras de shoot ‘em up.

Os níveis são ambientados em cidades, florestas, pirâmides do deserto e até mesmo no espaço sideral. Na parte multiplayer, há diversas opções para os jogadores se divertirem juntos, desde níveis de tiro até corridas de kart.

Os analistas reclamaram da câmera e o enredo não é lá essas coisas, mas a gameplay é muito boa, os gráficos são lindos, a trilha sonora é marcante e o game tem um valor replay bem alto. Mesmo não tendo vendas avassaladoras, ele impressionou e também ficou com 89 de nota.

Qual seu personagem favorito? Prefere 3D ou 2D? Coloque aí embaixo que nós vamos ler tudo.



Fonte: Tecmundo