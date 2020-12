Sony remove Cyberpunk 2077 da PSN e vai reembolsar quem quiser

Durante a noite desta quinta (17), a Sony anunciou na conta oficial do suporte do PlayStation que removeu Cyberpunk 2077 da PSN, loja digital do PS4 e PS5. Segundo o comunicado, os jogadores que resolverem pedir reembolso terão o dinheiro de volta nas cópias digitais.

Nessa semana, a CD Projekt Red soltou um comunicado dizendo que jogadores insatisfeitos e que não queiram esperar as atualizações de correções do game poderiam acionar os lojistas e lojas digitais para pedir reembolso de Cyberpunk 2077, mas muitos usuários tiveram problemas ao fazer isso nas plataformas PlayStation. Contudo, a Sony estava negando o reembolso.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

