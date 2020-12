Sony terá dez produções audiovisuais baseadas em obras do Playstation

Recentemente, foi anunciado que a Sony Pictures está trabalhando em pelo menos dez produções baseadas em jogos originalmente lançados para IPs do PlayStation. A informação foi confirmada por Tony Vinciquerra, CEO da empresa.

Os projetos são compostos por três filmes e sete séries feitas para televisão. No entanto, até o momento não há detalhes mais concretos relacionados a como serão essas adaptações, além de onde e quando elas serão lançadas.

Em declarações à imprensa internacional, Vinciquerra destacou que o público verá ainda mais integrações de empresas do conglomerado da Sony futuramente.

De acordo com o que foi publicado pelo portal CNBC, baseados em uma conversa com o CEO, haverão lançamentos oficiais nos cinemas ao longo do próximo ano. Vinciquerra reforçou que a empresa está confiante com relação aos projetos e que acredita que eles não sofrerão com as diversas restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

Tom Holland divulgou em sua conta oficial no Instagram uma foto de seu personagem Nathan Drake em Uncharted. (Reprodução)Fonte: Instagram

Segundo ele, esses grandes lançamentos seriam bastante atrativos para os fãs dos jogos e conseguiria levar muitas pessoas para os cinemas. Vinciquerra também mencionou o caso de Uncharted, com Tom Holland e Mark Wahlberg no elenco.

“Temos um programa dentro da empresa chamado One Sony”, contou o CEO da Sony durante a entrevista ao portal. “Vimos muitas coisas acontecendo em torno dele, como, por exemplo, o filme Uncharted, que rodamos completamente durante a pandemia e será lançado no próximo ano baseado em um jogo do Playstation”, completou.

No campo das séries, há uma adaptação para The Last of Us sendo desenvolvida pela HBO. Supostamente, também foram iniciados os trabalhos de pré-produção para Twisted Metal. Contudo, há poucas informações disponíveis para cada uma dessas produções.

Vamos aguardar por novidades!