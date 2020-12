Sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta segunda-feira, a UEFA realizou um sorteio com as 16 equipes classificadas para a fase, que será realizada entre os dias 16 de fevereiro e 17 de março.



Confrontos de oitavas de final da Champions League 2020/21 (Foto: Reprodução)

O grande destaque fica com o encontro entre Paris Saint-Germain, 1º colocado do grupo H, e Barcelona, 2º do grupo G. O franceses decidem a vaga em casa.

Haviam dois potes no sorteio, um com os oito líderes de cada grupo e o outro com os vice-líderes. Times do mesmo pote ou do mesmo país não poderiam se enfrentar nas oitavas, e as equipes do pote 1 recebem o jogo de volta em seus domínios.

No dia 19 de março, a UEFA promoverá um novo sorteio para definir o restante do chaveamento para as quartas, semi e final, que acontece no dia 29 de maio, em Istambul, na Turquia.