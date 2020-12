Sorteio define semifinais da Copa da Liga com clássico de Manchester e Tottenham contra ‘zebra’ Brentford

As semifinais da Copa da Liga Inglesa estão definidas. Em sorteio realizado nesta quarta-feira (23) à noite, ficou decidido que Manchester United e Manchester City se enfrentam de um lado, enquanto Tottenham e Brentford duelam do outro.

Serão jogos únicos, que acontecerão na primeira semana de janeiro, entre duas rodadas da Premier League. United e Tottenham jogarão em casa, no Old Trafford e no Tottenham Hotspur Stadium, respectivamente.

O clássico de Manchester já foi a semifinal da edição passada da Copa da Liga. Na ocasião, o City levou a melhor, em duas partidas, e avançou rumo ao tricampeonato consecutivo. Agora é a vez do United tentar voltar a uma final, o que não acontece desde 2017, quando foi campeão em cima do Southampton.

Do outro lado, o Tottenham busca o troféu que não conquista desde 2008, quando fez 2 a 1 no Chelsea. Desde então, voltou à decisão em 2015, quando tomou o troco do mesmo rival de Londres. A equipe dirigida por José Mourinho esta em jejum de títulos desde então.

Já o Brentford é quem tenta conquistar a competição pela primeira vez na história. Após despachar o Newcastle, o clube desafia o favoritismo do Tottenham como único fora da elite inglesa ainda vivo na disputa. O time da grande Londres é o quarto colocado da Championship, a segunda divisão do país.

Quem avançar fará a final marcada para abril. A organização do torneio mexeu no cronograma para ter mais chances de receber público no jogo que vale o troféu, tradicionalmente disputado em Wembley.