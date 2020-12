Soteldo tem sintomas de COVID-19 e desfalca Santos contra o Grêmio nesta quarta-feira

Soteldo é baixa de última hora no Santos para a partida desta quarta-feira (9), contra o Grêmio, na Arena do time gaúcho, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Fábio Sormani, durante programação do FOX Sports.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já no hotel em Porto Alegre, o camisa 10 apresentou sintomas de COVID-19 e, apesar de testar negativo para a doença, foi deixado de lado para o duelo de logo mais. Ele está isolado na concentração santista, sob cuidados médicos.

É mais um problema para o técnico Cuca, que ainda não sabe se contará com Lucas Veríssimo. O zagueiro pediu para não atuar, por estar insatisfeito com questões sobre uma possível transferência para o exterior, mas foi relacionado mesmo assim.

Sem Soteldo, o substituto deve ser Sandry, que formaria assim o meio-campo com Diego Pituca e Jobson.