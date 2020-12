Pedrinho fez o último gol da goleada do Benfica sobre o Vilafranquense por 5 a 0 pela quarta fase da Taça de Portugal. Além de ter sido um golaço, um dos mais bonitos do domingo (13), ele ganhou elogios públicos do técnico Jorge Jesus pela primeira vez.

“A pouco e pouco está a demonstrar que é um jogador com muita qualidade. Chegou após seis meses sem jogar, fisicamente precisa de jogos porque tecnicamente é um jogador muito evoluído”, disse Jesus, durante a entrevista coletiva, após o compromisso.

Todos lembram em Portugal que Pedrinho já estava contratado em março pelo Benfica, bem antes da vida de Jorge Jesus, tendo deixado o Corinthians em junho. Assim como lembram que o treinado à época não era um entusiasta do futebol do jovem atacante.

Em abril, ele deu uma entrevista ao jornal “Record” dizendo que havia no Brasil muitos jogadores melhores na mesma posição de Pedrinho, como Everton Cebolinha, então no Grêmio e hoje atuando com ele no Benfica, Dudu e Rony, no Palmeiras, e Michael, no Flamengo.

Ao ser apresentado como técnico do clube português em agosto, Jesus foi mais moderado no tom: “Pedrinho é um jovem com talento. É um jogador para se trabalhar e vamos ajudá-lo a ser melhor”.

Ainda na entrevista coletiva de domingo (13), o treinador chamou a atenção ao responder um jornalista que desejava saber porque o técnico parecia tão irritado, mesmo quando seu time já vencia com folga e tinha a classificação para as quartas de final encaminhada.

“Irritado? Se conseguem perceber que estou irritado porque grito com os jogadores e estou sempre a tentar corrigir posicionamentos e decisões, é verdade. Estou sempre irritado, hoje, ontem e há 30 anos. Sou assim há 30 anos”, disse o treinador.