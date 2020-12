‘Soul’, da Pixar, estreia no Disney+ hoje (25)

Nesta sexta-feira (25) de Natal, a animação Soul, da Pixar, estreia no Disney+. A primeira animação do estúdio com um protagonista negro leva a proposta de diversidade para além dos personagens, já que, na versão original, eles são dublados por atores negros, um índio cherokee, um maori e uma latina – a brasileira Alice Braga.

Com direção de Pete Docter (Divertida Mente) e Kemp Powers (roteirista de Star Trek: Discovery), Soul conta a história de Joe Gardner, um músico que, após perder a vontade de tocar jazz, sofre um acidente e é transportado para fora de seu corpo.

Enquanto parte para o paraíso, Joe percebe que ainda tinha coisas para fazer em vida, e no caminho para tentar voltar à Terra, irá ajudar uma jovem alma a encontrar sua própria identidade.

Na versão original, a voz do personagem Joe Gardner é representada pelo ator Jamie Foxx, enquanto a versão dublada é interpretada por Jorge Lucas. A cantora Luciana Mello também faz parte da equipe responsável por trazer vozes brasileiras à versão nacional do longa.