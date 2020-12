SP: Sistema do governo monitora casos de coronavírus nas escolas

Com o aumento do número de casos de contaminados por coronavírus em São Paulo, a Secretaria Estadual da Educação lançou nesta terça-feira (22) o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19.

O programa deve monitorar os casos suspeitos e confirmados de coronavírus entre os estudantes de escolas públicas do estado. Assim como vai investigar a doença nos professores e funcionários das unidades escolares.

De acordo com a secretaria, o intuito volta-se para unificar os dados relacionados à incidência do vírus na comunidade escolar de modo geral. E assim, a partir das informações obtidas, ter melhor embasamento para criar estratégias de prevenção e cuidados dentro das instituições.

Outro objetivo, segundo a entidade governamental, é estabelecer metas de atendimentos relativas à saúde mental de todos os envolvidos.

Sistema para todas as escolas em 2021

Apesar do sistema fazer parte do escopo do governo do Estado, funcionará em 2021 para todas as escolas, das públicas às particulares.

O início da utilização desse programa deve ocorrer assim que as aulas retornarem. A saber, o governador João Doria autorizou a volta das atividades presenciais na rede básica do ano seguinte para o mês de fevereiro.

Vale lembrar que as escolas estão permitidas a receber alunos mesmo diante de fases críticas para a contaminação de coronavírus, como as de cor laranja e vermelha.

Essa novidade ficará disponível no Secretaria Escolar Digital (SED) e para ser criada precisou da expertise de profissionais da saúde.

A saber, entre as funções do app se dá em indicar endereços das Unidades Básicas da Saúde mais próximas das escolas, afinal, há a orientação para os colaboradores da educação fazerem esse encaminhamento para os atendimentos.

De acordo com a secretaria, as escolas participantes precisarão se cadastrar em um denominado comitê local. Este comitê vai realizar o monitoramento dos protocolos sanitários. Entretanto, o lançamento dos dados ficará por conta somente do coordenador deste comitê, indicado pelo diretor da unidade escolar.

Ademais, o sistema permite registrar casos suspeitos e confirmados de coronavírus entre alunos, professores e demais profissionais. Assim como de realizar um detalhamento a respeito das pessoas isoladas, como os sintomas e as pessoas com as quais mantiveram contato, por exemplo.