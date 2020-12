Spider-Man: Miles Morales update traz modo com Ray Tracing a 60 fps

O jogo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales já tinha sido muito bem recebido em sua versão original, mas acaba de ficar ainda mais bonito e fluído graças a uma atualização grátis lançada pela desenvolvedora Insomniac Games.

Já está disponível para baixar no PlayStation 5 o patch 1.007.001, que acrescenta o novo modo “Performance RT”, ou seja, performance rodando com ray tracing ativado! Com isso, você conseguirá se pendurar pela cidade a 60 fps sem precisar abrir mão dos lindos efeitos de iluminação por ray tracing!

Nós já fizemos uma análise em vídeo desse jogão para PlayStation 5, como você pode conferir no player acima. E você, o que achou do jogo e dessa atualização? Conte para a gente nos comentários a seguir!