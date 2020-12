Sport lamenta morte por covid-19 de Irani, ex-atacante do clube

O ex-atacante Irani faleceu nesta quinta-feira, aos 44 anos, por conta da covid-19. Multicampeão pelo Sport na década de 1990, o clube lamentou a morte do jogador através das redes sociais.

“O Leão lamenta profundamente o falecimento do ex-atacante Irani, multicampeão com a camisa rubro-negra, vítima da Covid-19. Ele estará para sempre na história e em nossos corações e enviamos nossas condolências”, escreveu o Leão da Ilha.

O Leão lamenta profundamente o falecimento do ex-atacante Irani, multicampeão com a camisa rubro-negra, vítima da Covid-19. Ele estará para sempre na história e em nossos corações e enviamos nossas condolências 🙏 pic.twitter.com/ZfEMKli5si — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 31, 2020

Em 1998, Irani marcou os dois gols que deram o título do Campeonato Pernambucano ao Sport sobre o Porto, na partida que se tornou o recorde de público da Ilha do Retiro, com 56.875 torcedores. Além disso, o atacante esteve presente nas conquistas dos Estaduais de 1999 e 2000 e da Copa do Nordeste de 2000. No total, fez 17 gols com a camisa Rubro-Negra.