Sport vence Coritiba e aumenta distância para zona de rebaixamento do Brasileirão

O Sport conquistou um importante resultado neste domingo para escapar do rebaixamento do Brasileirão. Na Ilha do Retiro, a equipe derrotou o Coritiba por 1 a 0, pela 25ª rodada, e chegou aos 28 pontos, abrindo quatro de distância para o Z4 da competição.

Precisando da vitória, os dois times buscaram o gol para sair na frente, mas tiveram dificuldades para levar perigo aos goleiros durante boa parte do primeiro tempo. Nos minutos finais, o Leão começou a construir chances mais claras e balançou as redes aos 37 minutos.

Após lançamento na direita, Patric alcançou a bola e fez cruzamento para trás. Thiago Neves apareceu livre na área e tocou de primeira para o gol, abrindo o placar para os pernambucanos.

O Coxa voltou com tudo na etapa final em busca do empate e mandou uma bola no travessão logo no primeiro minuto, com Rhodolfo. O Rubro-Negro não se abateu e respondeu aos 12, quando Thiago Neves cobrou escanteio pela direita e a bola desviou tomando o rumo do gol, mas Sabino tirou em cima da linha.

No decorrer do jogo, as duas equipes seguiram atuando ofensivamente e a partida ficou lá e cá, com o Sport criando a principal oportunidade de ampliar aos 34, com uma finalização de Dalberto no travessão. No entanto, o placar não foi mais alterado e o Leão confirmou a vitória que precisava para se afastar do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 CORITIBA

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 13 de dezembro de 2020, domingo

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Robson (Coritiba)

GOLS: Thiago Neves, aos 37′ do 1ºT (Sport)

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva, Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni, (Raul Prata) e Thiago Neves (Jonatan Gomez); Marquinhos (Luciano Juba) e Dalberto (Micael)

Técnico: Jair Ventura

CORITIBA: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e Mattheus; Matheus Bueno (Neilton), Hugo Moura (Pablo Thomaz) e Giovanni Augusto (Jonathan); Robson (Yan Sasse), Ricardo Oliveira e Rafinha (Osman)

Técnico: Rodrigo Santana