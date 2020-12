Sporting vence Paços de Ferreira em Lisboa e avança na Taça de Portugal

Nesta sexta-feira, Sporting e Paços de Ferreira se enfrentaram no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quarta rodada da Taça de Portugal. Os donos da casa venceram pelo placar de 3 a 0 e avançaram às oitavas de final da competição nacional.

Os Leões tiraram o zero do marcador aos 26 minutos de jogo, com gol marcado por Tiago Tomás. Ainda antes do intervalo, aos 44, o brasileiro Bruno Tabata balançou as redes e ampliou a vantagem.

⏹ FINAL DO JOGO | Estamos nos oitavos-de-final! 🏆 Os Leões venceram o FC Paços de Ferreira por 3-0 e carimbaram a passagem à próxima fase da #TaçaDePortugal 💪 ⚽ @tiagomelotomas, @brunotabata e João Palhinha#SCPFCPF #DiaDeSporting pic.twitter.com/sjL0ACd8Tf — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 11, 2020

Na segunda etapa, o volante João Palhinha deixou sua marca aos 19 minutos, garantindo a classificação diante dos Castores e dando números finais à partida.

Agora, ambas as equipes voltam as atenções para a disputa das quartas de final da Taça da Liga. Na próxima terça-feira (15), o Sporting recebe o Mafra, novamente no Estádio José Alvalade. No dia seguinte, o Paços de Ferreira visita o Porto, no Estádio do Dragão.