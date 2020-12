Star: conheça a marca da Disney que vai substituir o nome da FOX

O próximo ano vai começar com mudanças em grandes canais de entretenimento. A partir de fevereiro de 2021, os canais FOX vão ter uma nova identidade visual e passarão a se chamar “STAR”.

A nova marca já havia sido anunciada no Disney´s Investor Day e é destinada a oferecer um conteúdo mais maduro para o público entre 18 a 49 anos.

Fonte: Divulgação / Disney

“STAR chegará à América Latina para continuar oferecendo o melhor conteúdo de entretenimento geral dos canais lineares FOX (..). Desta forma, STAR dará continuidade ao legado de sucesso da FOX, já consolidado por muitos anos, e também adicionará outras inovações relevantes. The Walt Disney Company Latin America, portanto, confirma sua missão de atingir todos os segmentos e públicos com conteúdo relevante em toda a gama de entretenimento audiovisual”, declarou Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America.

Assim, os canais FOX vão ser relançados com outros nomes e novos visuais. Confira como vão ficar:

FOX Channel será STAR Channel

FOX Life será STAR Life

FOX Premium 1 será STAR Hits

FOX Premium 2 será STAR Hits 2

FX permanecerá com o mesmo nome

Além disso, os canais STAR vão continuar com os conteúdos mais famosos dos canais FOX. Assim, as séries mais queridas do público como Os Simpsons, The Walking Dead e This is Us vão permanecer na grade de programação.

De acordo com a nota à imprensa, a companhia ainda vai divulgar mais informações sobre o serviço de streaming Star+ (Star Plus), que vai ser lançado na América Latina em “meados de 2021”.