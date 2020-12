Star Trek: Discovery 3×10: a fantástica evolução de Georgiou (RECAP)

O episódio 3×10 de Star Trek: Discovery serviu como uma ótima forma de explicar bastante pontas soltas que haviam sido deixadas anteriormente, trazendo mais clareza para o público. Nele, o principal foco acabou sendo Georgiou e o processo de redenção dela, recebendo uma terceira chance para começar de novo.

No novo episódio da 3ª temporada de Star Trek: Discovery, ela é enviada de volta no tempo, podendo existir em uma realidade na qual ela consegue estar plenamente, sem que seu corpo seja destruído constantemente em pequenos pedaços a cada instante. Apesar de esse ser um grande momento, não foi a única parte importante de Star Trek: Discovery 3×10.

Confira o que mais aconteceu a partir do nosso recap!

Mais detalhes de Star Trek: Discovery 3×10

Ainda com foco em Georgiou, vemos ela desenvolver uma relação mais próxima com Saru, um escravo que vê nela algo bom, que vale a pena ser trabalhado. Por mais estranho que pareça, é quase uma relação de amizade que começa a ser desenvolvida entre ambos, levando-a até mesmo a falar a verdade sobre vahar’ai, mesmo que isso não traga benefícios para Georgiou em nenhum sentido, mas serviu como forma de evidenciar a importância que ela deu para a relação construída com Saru.

A relação entre Georgiou e Michael também foi muito importante ao ser mostrada no episódio 3×10, evidenciando que alguns fins, de fato, são inevitáveis. Além disso, foi um momento oportuno para trazer à tona que a pergunta certa não era o fato de Michael ter sobrevivido ou não, mas, sim, “será que Georgiou tentou fazer o seu melhor de toda forma?”.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Todos os pequenos detalhes do episódio 3×10 de Star Trek: Discovery serviram como forma de deixar Georgiou uma personagem mais sutil, mas sem ser de uma forma abrupta ou discrepante com a personalidade criada ao longo da série. Tudo foi trabalhado com tanta precisão que as atitudes dela faziam sentido na evolução mostrada continuamente em cada episódio.

Quando Georgiou é mandada de volta no tempo, fica a sugestão de que o novo spin-off da série tenha início a partir desse ponto, mostrando como foi todo o processo pelo qual ela passou, desde a viagem em si até a chegada. Considerando as coisas que não foram mostradas explicitamente no episódio 3×10, fica a ótima oportunidade para que um spin-off exclusivo mostre isso.

Torcemos para que o desenvolvimento de Georgiou, muito bem feito em Star Trek: Discovery, continue sendo mostrado futuramente!