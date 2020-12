Star Trek: Discovery 3×9: Georgiou procura cura em Dannus (RECAP)

A 3ª temporada de Star Trek Discovery mostra cada vez mais como os produtores conseguem aliar a genialidade deste universo com referências do mundo atual. Afinal, perto do Natal, este novo episódio trouxe alguns elementos de produções como It’s a Wonderful Life e mergulhou na história fascinante da Imperadora Georgiou. Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 3×9 de Star Trek: Discovery

O episódio foi dividido em 2 partes, intituladas Terra Firma parte 1 e 2. Logo, sabemos que a história não vai terminar por aqui. Dessa vez, a tripulação da Discovery encontrou e Imperatriz Georgiou e, mais uma vez, precisou lidar com o Mirror Universe, um dos cenários mais fascinantes da franquia.

Logo no começo, Culber questiona Kovich sobre esse universo, já que ele é um especialista no tema. Então, ela descobre que o que está acontecendo com ela são os sintomas de viajar pelo tempo e espaço. Ou seja, mais uma vez a temporada foca nas sequelas deixadas pela viagem de centenas de anos à frente do tempo da tripulação.

Para Kovich, ela deveria passar seus últimos dias sedada para não machucar ninguém. Porém, a Discovery não aceita isso e sugere a busca por uma cura no planeta Dannus V.

Saru está relutante com a viagem, afinal, ele tem seus próprios problemas para se preocupar. Porém, Vance passa por cima do capitão e autoriza a viagem, já que a morte de Culber sob os seus cuidados seria uma perda irremediável para a equipe e até mesmo para a autoridade de Saru. E, como você já percebeu, essa lealdade já está sendo bastante questionada, principalmente por Michael.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Georgiou parece pronta para a sua morte, aceitando o destino que, até o momento, parece inevitável. Porém, Michael está determinada a fazer o que for possível para evitar esse fim trágico. A grande surpresa é que a tal cura é, na verdade, um homem suspeito conhecido como Carl. Ele está lendo um jornal com a manchete “Imperatriz Georgiou sofre uma morte trágica”. Segundo ele, ela deve atravessar uma porta para se curar.

É típico de Star Trek: Discovery sugerir uma cura tão misteriosa quanto essa. Mesmo com os protestos de Michael, ela decide seguir o conselho de Carl e atravessa o portal. Então, ela volta no tempo para o momento exato em que seu palácio foi destruído. Ela faz algumas descobertas muito importantes sobre o passado, como o fato de que Saru sempre quis ajudar a tripulação. Ao retornar para o presente, os dois conversam e ela decide ajudá-lo.

Michael acredita, então, que sua mãe nada mais é do que um acessório para a Federação. Com isso, o episódio termina, deixando os espectadores curiosos sobre como isso vai afetar o futuro das duas e se Georgiou realmente foi curada de seus sintomas.

