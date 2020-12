Star Wars: Rogue Squadron tem história elogiada por Chris Pine

Patty Jenkins (Mulher-Maravilha) compartilhou com Chris Pine ideias sobre Star Wars: Rogue Squadron, vindouro filme assinado pela diretora. A informação foi revelada em entrevista ao Collider, na qual o ator também descreveu a trama como “incrível”.

Ao ser questionado sobre um possível papel no longa, voltado ao grupo de pilotos da Aliança Rebelde, o astro disse: “Eu falei com ela não sobre meu envolvimento, mas sobre a história. Parece muito, muito boa. Estou em êxtase, animado com o que está prestes a acontecer. Se há alguém que pode reimaginar e dar uma vida nova e fresca [para a franquia Star Wars], é ela”.

Pine ainda falou sobre a experiência de retornar ao personagem de Steve Trevor em Mulher-Maravilha 1984, além de filmar a cena de trocas de roupas — uma das mais divertidas da nova aventura da heroína da DC. Também mencionou um possível encontro em um universo alternativo entre o Capitão Kirk e a guerreira amazona. Confira abaixo (em inglês e sem legenda):

Expansão de Star Wars nos cinemas

Star Wars: Rogue Squadron surpreendeu os fãs quando foi anunciado no começo deste mês pela Disney através da presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. O grupo de pilotos do derivado foi primeiramente trabalhado nos quadrinhos, escritos por Michael Stackpole (Star Wars Legends) e, depois, em jogos da franquia.

Embora existam poucas informações sobre a produção, é esperado que sua premissa, tom, personagens e eventos sejam adaptados para a versão cinematográfica, enquanto possa trazer uma nova história. “Iremos fazer algo original com grande influência dos jogos e dos livros. Estou muito empolgada para fazê-lo”, comentou Jenkins ao IGN. A estreia nas telonas está prevista somente para 22 de dezembro de 2023.