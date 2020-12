Starship: foguete da SpaceX feito para ir a Marte explode após teste

O protótipo do futuro foguete propulsor da SpaceX, que está sendo preparado para futuras missões ao planeta Marte, caiu e explodiu enquanto tentava pousar após um lançamento de teste feito na quarta-feira (9), na base de lançamentos da empresa em Boca Chica, nos Estados Unidos.

Embora as imagens registradas em vídeo revelem a destruição do equipamento em uma gigantesca bola de fogo, a SpaceX se manifestou de forma otimista com o teste, considerando-o “incrível” e parabenizando a equipe. O fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk refletiu o otimismo em seu Twitter: “Marte, lá vamos nós!”, publicou.

O foguete da Starship destruído na explosão era um protótipo de 16 deques, chamado de SN8 (Starship número 8). O objetivo do teste era avaliar a resistência de seu enorme corpo metálico e também dos seus três motores Raptor, bem como a aerodinâmica tanto na decolagem como no retorno à Terra em pouso vertical.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

O que aconteceu com o protótipo?

O voo de teste do enorme foguete, projetado para transportar humanos e 100 toneladas de carga até Marte, foi planejado para atingir uma altitude de 12,5 mil metros. Musk apressou-se em explicar, com o foguete ainda em chamas, que a pressão do tanque de combustível estava baixa durante a descida, “fazendo com que a velocidade de aterrissagem fosse alta”.

No teste, a nave decolou corretamente, subiu em linha reta, até que dois motores foram sequencialmente desligados. Antes de completar 5 minutos de voo, o terceiro motor também foi desligado, e o foguete iniciou a descida, como programado. Como a velocidade estava muito alta, conforme explicou Musk, os motores foram reiniciados para diminuí-la, mas a manobra foi incapaz de evitar o forte impacto no solo.

No entanto, Elon Musk afirmou que a SpaceX conseguir obter “todos os dados de que precisávamos”, e citou as partes bem-sucedidas do curto trajeto do foguete no teste: decolagem, mudança de direção durante o voo e uma trajetória de pouso precisa… até o momento da explosão final.