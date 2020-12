Steam bate recorde de jogadores graças a Cyberpunk 2077 e CS:GO

De acordo com os dados divulgados pelo SteamDB, a plataforma da Valve bateu o seu recorde de jogadores simultâneos entre os dias 12 e 13 de dezembro de 2020, quando cravou uma nova marca impressionante: foram 24.804.148 jogadores em atividade ao mesmo tempo no Steam!

Os maiores responsáveis pelo feito foram o lançamento de Cyberpunk 2077 que, sozinho, foi responsável por mais de 1 milhão de jogadores no período, números bem parecidos com os do sempre gigantesco Counter-Strike: Global Offensive. Outros jogos dignos de nota foram DOTA 2 (mais de 600.000 jogadores), Among Us (170.000) e Rocket League (120.000).

O recorde antigo era de 22 milhões de jogadores, uma marca registrada em março de 2020, ainda bem no início da pandemia do coronavírus, com medidas ainda mais firmes de isolamento social. Com a segunda onda tomando o planeta, o inverno no hemisfério norte e medidas renovadas de quarentena, os números voltaram a subir.

E você, o que vai jogar nessas festas de fim de ano? Conte para a gente nos comentários a seguir!