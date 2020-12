Stéfani Bays tem casa invadida por bandidos e é feita refém com a família · .

Stéfani Bays, ex-participante de A Fazenda 12, da Record, teve sua casa invadida por bandidos na noite do último sábado (19), em São Paulo. Ela foi feita refém junto com a família e amigos enquanto os criminosos roubavam a residência. Agora sem celular, a digital influencer gravou um Stories com o aparelho de sua assessora e tranquilizou os fãs.

A ex-peoa afirmou que estava muito nervosa, trêmula e assustada com a situação até duas horas após o ocorrido, mas que ninguém foi ferido pelos bandidos. “Fomos feitos reféns, mas foi só um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários absurdos, mas fiquem tranquilos. Está tudo bem, tudo sob controle”, declarou.

Stéfani destacou ainda que após o roubo deixou a sua casa por estar traumatizada, porém não revelou onde passou a noite. Ela ainda frisou que neste domingo (20) falará sobre o assunto novamente com mais detalhes.

A invasão aconteceu quando ela reunia amigos e familiares em sua casa, após o confinamento de mais de três meses em A Fazenda, que terminou na última quinta-feira (17).

A digital influencer ficou em terceiro lugar na competição que consagrou Jojo Toddynho como campeã. Na noite em que deixou o confinamento, Stéfani foi para no hospital. Além de A Fazenda 12, Stéfani também já participou do reality De Férias com o Ex, da MTV.

Assista ao vídeo abaixo: