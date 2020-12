Stéfani e JP se beijam em amigo secreto, e Jojo dá fora em Juliano · .

Em A Fazenda 12, os 20 participantes da atração participaram de uma dinâmica de amigo secreto. Neste domingo (13), os eliminados retornaram à sede para a tradicional troca de presentes, que contou com um beijo entre JP Gadêlha e Stéfani Bays. Jojo Todynho sorteou Juliano Ceglia e, sem papas na língua, entregou o presente e deu um fora no rival.

Na atividade, todos os peões escolheram presentes de uma loja de departamentos patrocinadora do reality e entregaram fichas com o nome do produto para cada sorteado. A carioca foi sorteada por Lucas Selfie e recebeu um par de luvas de boxe.

Em seguida, na hora de entregar o presente, a funkeira não fez suspense e, de forma objetiva, avisou que o “amigo” secreto “gosta muito de esporte”. Os peões adivinharam o nome do aliado de Biel, que se aproximou para receber a surpresa.

No entanto, a dona do hit Que Tiro Foi Esse se levantou, entregou a embalagem para o jornalista e avisou: “Obrigado, não precisa de abraço, não!”. Ao completar a entrega, ela seguiu reto e deu as costas para o rival.

Minutos depois, Stéfani foi chamada e revelou que o seu sorteado era JP, que não chegaram a viver um affair, mas deixaram nítido o interesse que tiveram um pelo outro. Os peões pediram para que os dois se beijassem e, após a pressão, eles trocaram um selinho.

Confira a lista do amigo secreto de A Fazenda 12:

Fernandinho Beat Box presenteou Lipe Ribeiro com uma caixa de som portátil;

Lipe Ribeiro presenteou Rodrigo Moraes com um violão;

Rodrigo Moraes presenteou MC Mirella com um notebook;

MC Mirella presenteou Lidi Lisboa com um micro-ondas;

Lidi Lisboa presenteou Mariano com um jogo de panelas inox;

Mariano presenteou Raissa Barbosa com uma Smart TV LED 32 polegadas;

Raissa Barbosa presenteou Luiza Ambiel com um faqueiro de 76 peças;

Luiza Ambiel presenteou Mateus Carrieri com uma bicicleta;

Mateus Carrieri presenteou Carol Narizinho com um tablet;

Carol Narizinho presenteou Biel com uma câmera subaquática;

Biel presenteou Fernandinho Beat Box com uma fritadeira sem óleo;

Lucas Selfie presenteou Jojo Todynho com um par de luvas de boxe;

Jojo Todynho presenteou Juliano Ceglia com uma cafeteira;

Juliano Ceglia presenteou Jakelyne Oliveira com um relógio inteligente;

Jakelyne Oliveira presenteou Lucas Selfie com um aspirador robô;

JP Gadêlha presentou Tays Reis com uma lavadora de roupas 11kg;

Tays Reis presenteou Stéfani Bays com um kit de assistente pessoal digital;

Stéfani Bays presenteou JP Gadêlha com uma cadeira gamer;

Victória Villarim presenteou Lucas Strabko, o Cartolouco, com um controle de videogame;

Lucas Strabko, o Cartolouco, presenteou Victória Villarim com um toca-discos;

Confira alguns trechos da atividade:

