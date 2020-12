STF autoriza medidas restritivas sobre vacinação

Por dez votos a um, o STF autoriza medidas restritivas para quem não se vacinar contra Covid-19. Segundo ministros, a vacinação obrigatória não é forçada, mas sim uma ação de saúde.

Em reunião, o Supremo Tribunal Federal autorizou a aplicação de medidas contra quem não quiser vacinar-se. Afinal, ela é um dos métodos mais seguros no combate ao vírus.

Com a medida, espera-se que a população participe ativamente da campanha de vacinação. Dessa forma, quando o plano for lançado todos saberão as datas das doses.

Entenda porque STF autoriza medidas restritivas

O STF autoriza medidas restritivas após todo o plenário analisar ações que tratam da vacinação. Assim, discutiram sobre os governos federal, estadual e municipal tomarem a decisão sobre a imunização.

Depois da conversa, o ministro Ricardo Lewandowski votou a favor das medidas restritivas. Inclusive, reforça que a vacinação obrigatória não é uma ação forçada à população.

Ainda no julgamento, os ministros recusaram o recurso que desobriga os pais a vacinarem os filhos. Sendo assim, quando a campanha for iniciada, a população deve receber as doses.

Voto dos ministros

Ricardo Lewandowski, relator, afirma que deve-se dar atenção a saúde coletiva, mas não deve ser forçada a vacinação. Assim, os ministros que acompanharam sua decisão foram:

Luís Barroso;

Nunes Marques;

Alexandre de Moraes;

Edson Fachin;

Rosa Weber;

Dias Toffoli;

Cármen Lúcia;

Gilmar Mendes;

Marco Mello;

Luiz Fux.

Resumidamente, todos estão de acordo, mas fizeram comentários sobre o assunto. Desde já entendem a importância da vacinação. Porém, precisam do apoio da população.

A principal preocupação é que pareça um ato imposto, quando na verdade é um cuidado com todos.

Desta forma, o STF autoriza medidas restritivas contra quem recusar-se a vacinação. Entretanto, todas fazem ressalvas em relação à obrigatoriedade. Em resumo, reforçam que a população não deve ser forçada.

Impasse da saúde

A maior preocupação dos ministros é a população se sentir forçada a tomar a vacina. Então mesmo com a decisão, reforçam que é pelo bem da saúde coletiva.

O STF autoriza medidas restritivas contra aqueles que fazem parte dos grupos que devem ser vacinados. Assim, se não cumprirem a obrigatoriedade, podem ser penalizados.

Até o momento, a vacinação é a principal forma de imunizar a população. Além disso, segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre os cuidados. Desta forma, diminui as chances de contaminação.

Pede-se que a população continue usando máscara e mantendo o hábitos de higiene. Afinal, ainda não iniciou-se o plano de vacinação no Brasil.