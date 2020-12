STJD não acata denúncia e absolve Felipe Melo por lance de Palmeiras x Vasco

O departamento jurídico do Palmeiras conseguiu, nesta segunda-feira (14), a absolvição do volante Felipe Melo, que foi denunciado ao STJD após a partida contra o Vasco, que ocorreu no dia 08 de novembro.

A procuradoria entendeu que o jogador havia agredido Léo Matos, atleta do Cruzmaltino, em lance descrito como uma “chave de braço”. A punição, caso necessária, poderia variar entre quatro e 12 jogos. O tribunal, porém, não acatou à denúncia e, com isso, o jogador foi absolvido.

A defesa palmeirense alegou que o lance não poderia ser revisto pelo tribunal, por não se tratar de um “lance grave”, dado que o atleta vascaíno continuou a partida normalmente. Sendo assim, a decisão de campo deveria ser mantida, de acordo com o artigo 58-B: “as decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem durante a disputa de partidas, provas ou equivalentes são definitivas, não sendo passíveis de modificação pelos órgãos judicantes da Justiça Desportiva”.

>> Flamengo de 2019 ou Palmeiras de 1993? Quem é o melhor? LANCE! compara posição por posição

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO

A maioria dos auditores, então, concordaram com o lado alviverde, entendendo que a intensidade da jogada não justificava a aplicação da “excepcionalidade do artigo 58-B”, como declarou Miguel Cançado. Desta forma, o jogador não terá de cumprir qualquer suspensão.

Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e foi campeão brasileiro em 2018 com o Verdão. Na temporada atual, o jogador era titular da equipe, mas, no confronto contra o Vasco, sofreu uma fratura no tornozelo e, com isso, deve desfalcar o Alviverde até o final da temporada.