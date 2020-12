STJD nega recurso, e Luan Peres desfalcará o Santos no Campeonato Brasileiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou recurso do Santos e manteve a suspensão de dois jogos para Luan Peres pelo empurrão em Samuel Xavier na partida contra o Ceará, em setembro.

Não há mais como o departamento jurídico do Peixe recorrer. Dessa forma, o zagueiro não enfrentará o Vasco neste domingo, em São Januário, e volta contra o Ceará, na Vila Belmiro, por já ter cumprido uma partida de suspensão.

Luan foi denunciado no artigo 254-A por atingir o adversário fora da disputa de bola. Em sessão da Terceira Comissão Disciplinar, o atleta teve a conduta desclassificada para o artigo 250 e recebeu suspensão de dois jogos. Depois de efeito suspensivo, o Santos não conseguiu mais evitar a punição.

As opções de Cuca para substituir Luan Peres são Wagner Leonardo, Luiz Felipe, Laércio e Alex Nascimento.

Marinho fora

Marinho levou um jogo de suspensão no STJD e também pode ficar fora contra o Vasco. A decisão cabe recurso, e o Santos tenta um efeito suspensivo até esse sábado, data da viagem para o Rio de Janeiro.

Marinho foi denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. Ele se revoltou com a arbitragem na eliminação para o Ceará, em novembro, pela Copa do Brasil.