substituto de Cebolinha decide nos acréscimos, e Benfica de Jorge Jesus encosta na liderança

Na tarde deste domingo (6), pela 9° rodada do Campeonato Português, o Benfica recebeu o Paços de Ferreira, no Estádio da Luz, e conseguiu se recuperar depois de sair atrás no placar e venceu por 2 a 1, de virada.

O primeiro tempo foi de maior número de chances dos visitantes. Apesar de ver os Encarnados criarem chances de perigo e ter um gol anulado, aos 24 minutos, Oleg Reabciuk aproveitou a chance e abriu o placar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na segunda etapa, Rafa recebeu bom passe de Gilberto pela direita e empatou o duelo para o time da casa. Nos acréscimos, Waldschmidt aproveitou cruzamento pela esquerda para virar o jogo: 2 a 1.

O resultado deixa a equipe de Lisboa na segunda colocação, com 21 pontos em nove jogos, dois a menos que o líder Sporting. O Paços de Ferreira, por sua vez, fica na sexta posição, com 14 pontos.

Neste momento, o Benfica volta suas atenções para a Europa League. Já classificado no Grupo D, o time visita o Standard Liège, no Estádio de Sclessin. O time torce por um tropeço do Rangers de Steven Gerrard para ficar com a liderança da chave.

No Campeonato Português, o time volta a campo no dia 20 de dezembro, para visitar o 12° colocado Gil Vicente. Antes, tem dois jogos pela Taça de Portugal e pela Taça da Liga.