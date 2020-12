Dionísio (Sérgio Mamberti) vai testar os limites de Hélio (Raphael Vianna) com uma proposta indecorosa em Flor do Caribe. O avô de Alberto (Igor Rickli) oferecerá o cargo de vice-presidente do Grupo Albuquerque para o advogado. Em troca, ele exigirá que o filho de Bibiana (Cyria Coentro) mate Samuel (Juca de Oliveira) a sangue-frio na novela das seis.

O milionário sofrerá um piripaque ao descobrir que o marido de Lindaura (Angela Vieira) é o “menino que sobreviveu” da profecia feita pela cigana Safira (Suzana Pires) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ester (Grazi Massafera) esfregará na cara do “velho nazista” que já sabe dos seus crimes, que incluem o assassinato de seus avós.

Apesar da idade avançada, o sogro de Guiomar (Claudia Netto) sobreviverá para praticar mais uma maldade no folhetim de Walther Negrão. Ele aproveitará uma visita do irmão de Marizé (Livian Aragão) à mansão para lhe propor um pacto macabro –a morte do ourives interpretado por Juca de Oliveira em troca de uma chance profissional sem igual.

“Bom, o que o senhor está me pedindo é uma coisa muito séria. Eu nem sei se tenho condições”, reclamará o personagem de Raphael Vianna. “E para assumir o cargo de vice-presidente do grupo Albuquerque? Você acha que está capacitado?”, oferecerá o mau-caráter.

Os olhos do rapaz chegarão a brilhar com a chance de assumir as rédeas dos negócios da família mais poderosa de Vila dos Ventos. “Esse é o cargo que eu tenho em mente para lhe oferecer caso você se disponha a me fazer esse pequeno favor”, insistirá o antagonista de Sérgio Mamberti.

Pegar ou largar

Dionísio se revoltará com a hesitação de Hélio em aceitar as condições. “Eu só lhe fiz uma pergunta. Você estaria disposto a sujar as mãos para me livrar de uma encrenca? Se você não tem coragem para fazer isso, eu posso arranjar outra pessoa para fazer esse serviço. Outra pessoa que queira ser vice-presidente do grupo”, pressionará o nazista.

“Eu posso te responder isso amanhã?”, pedirá o filho de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos). “Claro. Não é uma questão para ser respondida assim tão de repente. Faça isso, pense bem na minha proposta. Pense bem no seu futuro. Depois você me procura para dizer um sim ou um não”, emendará o crápula.

“Está certo. Eu volto amanhã com a resposta”, dirá o jovem, que ainda terá levado um tabuleiro de xadrez como votos para a recuperação de Dionísio. “Obrigado pelo presente. Eu espero jogar muitas partidas com esse lindo jogo com meu futuro vice-presidente. Seja ele você ou seja lá quem for”, arrematará o pulha nas cenas que serão exibidas no próximo dia 26.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

