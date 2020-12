Superfácil Atacado abre 250 vagas de emprego na Paraíba

A Superfácil Atacado está chegando a João Pessoa (PB) com mais de 250 oportunidades de emprego. O processo seletivo é online e acontece por meio do aplicativo TAQE, que utiliza inteligência de dados e gamificação para recrutar candidatos.

Famosa no Rio Grande do Norte, a rede de supermercados está expandindo sua atuação para a Paraíba. Segundo a empresa, como parte dessa expansão, em breve abrirá uma filial no bairro de Água Fria, em João Pessoa. Por isso, busca profissionais interessados em atuar como operadores de caixa, estoquista, conferente, embaladores, técnicos de segurança no trabalho, fiscais de gôndola e seguranças, além de cargos de liderança.

Os salários ainda não foram divulgados, mas os contratados poderão contar com alguns benefícios, como vale transporte, seguro saúde, assistência odontológica, convênio com farmácia e refeições na empresa. São 44 horas de trabalho semanais.

A Superfácil também contratará jovens aprendizes em jornada reduzida, com foco em garantir o primeiro emprego àqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Como se candidatar?

Interessados deverão acessar o site da rede e procurar pela aba “Trabalhe Com A Gente”, onde serão redirecionados a uma nova página para fazer o cadastro no aplicativo de recrutamento.

Os candidatos serão submetidos também a testes interativos no aplicativo, que também tem como objetivo direcionar os profissionais para as vagas mais adequadas, de acordo com a experiência, nível de escolaridade, habilidades, entre outros itens. Após essa etapa, o processo de candidatura é concluído e os interessados devem aguardar contato da empresa para entrevistas e eventualmente outros testes.

Se mantenha informado! Acompanhe diariamente as novidades do mercado de trabalho no Notícias Concursos e encontre a vaga ideal para você.