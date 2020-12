Superman & Lois: Adam Rayner, de Tyrant, entra para o elenco da série

A nova série do Arrowverse, Superman & Lois, acaba de adicionar um novo nome ao seu elenco. É o ator Adam Rayner, mais conhecido por interpretar Barry Al-Fayeed na série Tyrant.

Adam dará vida a Morgan Edge, um personagem descrito como “um magnata inteligente, eloquente e apaixonado, cuja capacidade inata de motivar é o meio para seu sucesso e a morte de outros”.

(Fonte: FX/Reprodução)Fonte: IMDb

Nas HQs da DC, Edge foi apresentado justamente como um grande magnata da mídia no Planeta Diário e, mais tarde, acabou se tornando um supervilão.

Essa não é a primeira aparição de Edge no Arrowverse. Na 3ª temporada de Supergirl, ele foi interpretado pelo ator Adrian Pasdar.

Anteriormente, o personagem também já havia aparecido em Smallville. Lá, dois atores deram vida a ele: Rutger Hauer e Patrick Bergin.

Sobre Superman & Lois

Superman & Lois é uma série de TV lançada do canal The CW com foco nas histórias do Homem de Aço de Tyler Hoechlin e da jornalista Lois Lane, de Elizabeth Tulloch, que foram versões apresentadas em Supergirl.

A história derivada do universo de heróis da DC apresenta o cotidiano dos dois personagens do mundo de Arrowverse. Com um mundo de estresse e pressão por serem pais que trabalham na sociedade atual, o casal tenta conciliar a carreira com as obrigações da família. O elenco conta com Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass.

Superman & Lois estreia no dia 23 de fevereiro de 2021 na The CW.