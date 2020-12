Superman & Lois: CW divulga o primeiro trailer oficial da série

Imagem: The CW/Divulgação

O canal norte-americano The CW revelou o primeiro trailer oficial da série Superman & Lois. A atração marca o retorno de Tyler Hoechlin ao papel de Homem de Aço após as participações em Supergirl e no crossover Crise nas Infinitas Terras.

A prévia destaca a importância da família para um dos principais heróis da DC Comics. Além disso, o vídeo traz uma arte especial que mistura a estética dos quadrinhos com cenas do programa que faz primeira apresentação em fevereiro de 2021.

A série mostrará Clark Kent e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) se mudando para a cidade de Pequenópolis. Lá, eles iniciam uma vida mais “pacata” ao lado dos filhos adolescentes Jonathan e Jordan – possíveis herdeiros do poder do pai.

Dessa forma, o casal terá que se dividir entre cuidar da família e a responsabilidade de serem figuras públicas. Paralelamente, o Homem de Aço também terá que enfrentar diferentes vilões e desvendar certos mistérios da cidade.

Além do foco na família do herói, a atração traz personagens conhecidos pelos fãs das HQs e da antiga série Smallville. Por exemplo, a atriz Emmanuelle Chriqui (Entourage) foi escalada para interpretar Lana Lang, o primeiro amor de Clark Kent.

Superman & Lois vai mostrar o herói construindo uma família.Fonte: The CW/Divulgação

Estreia nos Estados Unidos

A mais nova série do Arrowverse, Superman & Lois tem o roteiro assinado por Todd Helbing (The Flash). Além de roteirista, ele também atuará como o produtor-executivo ao lado de Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Nos Estados Unidos, a atração está prevista para estrear no dia 23 de fevereiro de 2021. Por enquanto, não há informações sobre a estreia no Brasil. Qual é a sua expectativa em relação à nova atração do Arrowverse? Conte para gente nos comentários!