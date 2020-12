Superman & Lois: imagem revela novo traje do Homem de Aço na série

Uma imagem divulgada recentemente revela o novo traje usado pelo Superman na série Superman & Lois, da The CW. O figurino foi desenhado por Laura Jean Shannon e desenvolvido por sua equipe, baseando-se nos desenhos originais do personagem.

“Focamos em um novo decote e capa para maximizar a ondulação e o movimento que todos amamos ver nas produções que definiram esse personagem durante tantos anos”, explicou ela por meio de um comunicado oficial.

“Uma estrutura muscular aerodinâmica e uma pintura atualizada combinada com algumas linhas de design dinâmicas e um cinto blindado esculpido levaram seu tecido personalizado estabelecido para uma nova direção”, acrescentou.

Confira:

(Reprodução)Fonte: The CW

Tyler Hoechlin, que interpreta o famigerado Clark Kent em Superman & Lois, contou, também por meio de um comunicado, que o novo traje de seu personagem vai ser muito importante para a narrativa da série.

“Assim como esse traje único e diferente dos anteriores, a história que estamos contando sobre Clark, o Superman, neste momento é algo que o público nunca viu antes”, afirmou ele.

“É sempre muito interessante quando me perguntam como me sinto sobre esse meu novo traje, porque sempre achei que ele não me pertencia, mas, sim, a todos que encontram algum tipo de significado nele, no símbolo que há no peito”, explicou no mesmo comunicado. “O que acontece é que sou eu quem o está usando”, acrescentou.

Hoechlin protagoniza a série ao lado de Elizabeth Tulloch (interpretando Lois Lane). Vale lembrar que ele já apareceu, enquanto Superman, com um uniforme diferente deste, na 2ª temporada da série Supergirl, pertencente ao Arrowverse.

Superman & Lois está programada para estrear em 23 de fevereiro de 2021 pela The CW.