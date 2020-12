Superman & Lois: nova foto de Clark Kent e Lois Lane estampa personalidade

Imagem: The CW/Reprodução

A emissora The CW divulgou uma nova foto dos protagonistas da série Superman & Lois. Nela, os espectadores podem ver Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch caracterizados, respectivamente, como Clark Kent e Lois Lane.

O estilo contemporâneo da dupla inclui óculos atualizados para Clark e uma jaqueta marrom de camurça para Lois. Anteriormente, como forma de promoção da série, o canal já havia mostrado outras imagens de alguns episódios.

O novo uniforme desenhado para a nova fase do Superman também foi divulgado recentemente. O traje adiciona uma estrutura muscular aerodinâmica ao clássico uniforme azul e vermelho.

Com a nova foto, a expectativa dos fãs da série deve aumentar, tendo em vista que ainda vai levar algum tempo até que a estreia aconteça oficialmente na emissora.

Confira a imagem divulgada:

(Reprodução)Fonte: The CW

Bitsie Tulloch disse, por meio do comunicado oficial que acompanha a foto, que desde quando a personagem Lois Lane foi apresentada pela primeira vez, em 1938, ela já desafiava as expectativas da sociedade sobre como as mulheres deveriam se comportar.

“As mulheres naquela época eram tipicamente retratadas como delicadas e também recatadas, mas Lois sempre deixou suas opiniões bem claras e sem qualquer remorso”, comentou a atriz.

“Parte do motivo pelo qual a personagem permaneceu tão atraente por tantos anos é que, ao mesmo tempo, ela também era vulnerável, romântica, boba e desajeitada”, acrescentou, dizendo que achava Lois muito atraente de todas as formas possíveis.

A atriz ainda contou que tinha Lois como uma inspiração, pois tudo que sua personagem se propõe a fazer tem um propósito moral. “Ela é incrivelmente motivada, determinada e não se intimida com ninguém. Ela quer salvar o mundo com o diálogo”, completou.

Superman & Lois estreia no dia 23 de fevereiro de 2021 na The CW.